TAVOS od nového roka mení ceny vodného a stočného pre takmer sto obcí

Piešťany 15. januára (TASR) – S platnosťou od 1. januára zmenila Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) ceny vodného a stočného. Maximálne ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou určila na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, informuje o tom na svojom webe. Súbežne zverejnila aj nové ceny poskytovaných služieb a poplatkov.



Za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) budú odberatelia platiť 0,8409 eura za kubický meter (m3) bez DPH. Doteraz bola cena 0,7847 eura za m3 bez DPH a rok predtým 0,7449.



Za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom zaplatia 0,5164 eura za m3 bez DPH oproti doterajším 0,6462 eura za m3 bez DPH a predchádzajúcim 0,6134 eura za m3 bez DPH. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) má novú cenu 1,0752 eura za m3 bez DPH, v roku 2022 to bolo 1,2071 eura a v roku 2021 to bolo 1,1497 eura za m3 bez DPH.



Spoločnosť uvádza, že cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je možné uplatniť len subjektom vlastniacim verejný vodovod, ktorým TAVOS dodáva pitnú vodu a tento subjekt ďalej fakturuje túto vodu konečnému spotrebiteľovi na základe vlastných schválených cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.



TAVOS so sídlom v Piešťanoch zásobuje pitnou vodou okolo sto obcí v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec a čiastočne aj Nové Mesto nad Váhom. Na zabezpečenie zásobovania spoločnosť využíva 59 vodných zdrojov, z toho 13 prameňov. Hlavnou činnosťou spoločnosti je zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v územnej pôsobnosti. TAVOS vznikol v roku 2003 transformáciou podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava a časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie Bratislava.