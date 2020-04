Taxikári navrhujú podporu odvetviu, ktorá má byť záchranným kolesom

Bratislava 16. apríla (TASR) – Podnikatelia v taxislužbe, ktorí sú dotknutí obmedzeniami v súvislosti s novým koronavírusom, by mali byť podporení sumou najmenej 500 eur. Táto podpora má predstavovať akési "záchranné koleso". Uviedol to prezident Asociácie TAXI (ATX) SR Branislav Masár. Zástupcovia asociácie v stredu (15. 4.) o aktuálnej situácii rokovali so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy Jaroslavom Kmeťom.



Predstavitelia taxislužieb prezentovali Kmeťovi návrhy na riešenie dôsledkov krízy pre taxikárov, živnostníkov a SZČO. "Za kľúčové považujeme podporiť všetkých dotknutých podnikateľov v taxislužbe, ktorú vláda zakázala prevádzkovať 16. marca 2020, sumou najmenej 500 eur, ktorá približne zodpovedá výške čistej minimálnej mzdy. Táto podpora má byť záchranným kolesom, a nie poistným plnením. Preto ju nemožno viazať na sociálne poistenie, ani zohľadňovať časové obdobie podnikania, či existenciu rôznych záväzkov týchto osôb, ktoré sú doslova existenčne ohrození," podotkol Masár.



Na stretnutí sa otvorila aj téma potreby novelizácie zákona o cestnej doprave. Jeho aktuálne nastavenie z roku 2019 podľa asociácie veľkou mierou prispelo k nepriaznivej situácii taxikárov. "Zhodli sme sa na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá posúdi návrhy ATX SR a zhodnotí potrebu prípadných legislatívnych zmien v rámci intenzívnej spolupráce na tomto procese," dodal Masár.