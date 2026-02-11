< sekcia Ekonomika
Taxikári vyzývajú na férové daňové kontroly, FS kritiku odmieta
Finančná správa (FS) SR by mala zabezpečiť spravodlivý prístup pri výkone kontrolnej činnosti zameranej na evidenciu tržieb v sektore taxislužieb.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Finančná správa (FS) SR by mala zabezpečiť spravodlivý prístup pri výkone kontrolnej činnosti zameranej na evidenciu tržieb v sektore taxislužieb. Vyzvala ju k tomu Asociácia TAXI Slovenskej republiky (ATX). Daniari v reakcii upozornili, že ich kontrolná činnosť vychádza aj z predchádzajúcich skúseností a tento sektor je z hľadiska evidencie tržieb rizikový. Digitálne platformy, ktoré poskytujú prepravné služby, sú pritom preverované aj bez kontrol v teréne.
„Privítali sme intenzívne kontroly zo strany FS, súhlasíme s dôrazným tlakom na prísnu evidenciu tržieb bez výnimky, avšak nemôžeme sa už ďalej ticho prizerať na to, že všetky tieto kontroly sú jednostranne a neférovo zamerané výlučne na prevádzkovateľov tzv. bežných taxislužieb,“ vyhlásil v stanovisku štatutár ATX Branislav Masár.
Ide podľa neho o neakceptovateľný zásah verejnej moci do hospodárskej súťaže v tomto odvetví. „Samotní inšpektori, kontrolóri FS nám pri jednotlivých kontrolách v rámci celého Slovenska v teréne zhodne tvrdia, že vodičov taxi pracujúcich pre takzvané digitálne platformy nemôžu, resp. nevedia skontrolovať, lebo si ich údajne nedokážu zo služobných telefónov objednať, a preto sú všetky prebiehajúce kontroly cielené výlučne na klasické ´telefonické´ taxislužby,“ konštatoval Masár.
Pripomenul, že nová legislatíva upravujúca evidenciu tržieb, účinná od začiatku tohto roka, zaviedla okrem iného aj prísnejšie pokuty za porušenie povinností. Výška minimálnej pokuty stúpla z pôvodných 700 eur na 1500 eur.
„Kontrolnú činnosť posudzuje finančná správa aj s ohľadom na doterajšie výsledky. Tie poukazujú na skutočnosť, že tzv. tradiční taxikári si neplnia povinnosti upravené zákonom o evidencii tržieb, ani povinnosti, ktoré im ukladá zákon o cestnej premávke. Na základe analytických činností sa zistilo, že títo predávajúci sa podieľajú na nepriznávaní tržieb významnejšou mierou ako predávajúci, ktorí poskytujú taxislužbu prostredníctvom digitálnych platforiem,“ uviedol v reakcii pre TASR hovorca FS Daniel Kováč.
Poukázal na to, že predávajúci poskytujúci taxislužbu prostredníctvom digitálnych platforiem sú skontrolovateľní aj bez potreby vykonania kontroly v teréne. Na základe európskej smernice DAC7 sú totiž digitálne platformy, ktoré umožňujú predaj tovarov alebo poskytovanie služieb konečnému odberateľovi, povinné zhromažďovať určené informácie o predávajúcich osobách. Tieto následne musia poskytovať daňovému orgánu príslušného členského štátu, v ktorom je platforma usadená alebo registrovaná. „Na základe takto reportovaných údajov FS vykonáva kontrolu týchto údajov vo vzťahu k údajom evidovaných predávajúcim v systéme pre pokladnice eKasa, ako aj k údajom v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov predávajúceho,“ priblížil Kováč.
Zároveň pripomenul, že analýza daňových priznaní za rok 2024 ukázala, že takmer polovica taxikárov nepriznala žiadne príjmy alebo uviedla minimálne tržby. Aj preto FS uskutočnila v roku 2025 rozsiahlu kontrolnú akciu taxislužieb, zameranú najmä na evidenciu tržieb a dodržiavanie zákona o cestnej doprave. „V roku 2025 bolo v sektore taxislužieb zo 664 kontrol porušenie zistené až v 56,17 % prípadoch,“ vyčíslil hovorca.
