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< sekcia Ekonomika

Taxislužba Uber prepustí zhruba desatinu zamestnancov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Výkonný riaditeľ spoločnosti Dara Khosrowshahi oznámil zamestnancom, že firma prepustí celosvetovo približne 3300 ľudí.

Autor TASR
San Francisco 2. septembra (TASR) - Americká taxislužba Uber Technologies plánuje prepustiť zhruba desatinu svojich zamestnancov. Rozsah rušenia pracovných miest je tak najvýraznejší od nástupu pandémie nového koronavírusu. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Dara Khosrowshahi oznámil zamestnancom, že firma prepustí celosvetovo približne 3300 ľudí. To je zhruba 10 % jej globálnej pracovnej sily. Ku koncu minulého roka zamestnával Uber celkovo približne 34.000 ľudí.

Oznámené prepúšťanie predstavuje najvýraznejší rozsah redukcie pracovných miest od mája 2020, keď po prepade dopytu v dôsledku nástupu pandémie nového koronavírusu zrušil Uber zhruba 6700 miest. V tom čase to bola takmer štvrtina z celkového počtu zamestnancov firmy.

Spoločnosť chce zredukovať najmä počet úrovní riadenia. Súčasná organizačná štruktúra vznikala v období výrazného rastu firmy, momentálne však predstavuje prekážku pri rozhodovaní, uviedol Khosrowshahi. „Zoštíhlenie spoločnosti bude znamenať jasnejšie vlastníctvo, rýchlejšie rozhodnutia a viac času na samotnú realizáciu než na koordináciu. Okrem toho to znamená viac úspor, ktoré chceme reinvestovať do rastu, inovácií a zručností, ktoré budú v nasledujúcich rokoch kľúčové,“ dodal šéf Uberu.
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