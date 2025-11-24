< sekcia Ekonomika
Ťažba bitcoinov v Číne sa zotavuje napriek zákazu z roku 2021
Individuálni aj firemní ťažiari využívajú lacnú elektrinu a rozmach dátových centier v niektorých energeticky bohatých provinciách.
Autor TASR
Peking 24. novembra (TASR) - Ťažba bitcoinov v Číne potichu ožíva napriek tomu, že bola pred štyrmi rokmi zakázaná. Individuálni aj firemní ťažiari využívajú lacnú elektrinu a rozmach dátových centier v niektorých energeticky bohatých provinciách. Ukazujú to údaje z odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Čína bola krajinou s najväčšou ťažbou kryptomien na svete, kým Peking v roku 2021 nezakázal všetko obchodovanie s kryptomenami a ich ťažbu s odvolaním sa na hrozby pre finančnú stabilitu a úsporu energie.
Podiel Číny na globálnej ťažbe bitcoinov sa tak v dôsledku zákazu prepadol na nulu. Ale podľa Hashrate Index, ktorý sleduje aktivity v ťažby bitcoinov, na konci októbra 2025 mala už Čína podiel vo výške 14 % na ťažbe. Oživenie ťažby potvrdil aj rýchlo rastúci predaj výrobcu súprav na ich ťažbu Canaan Inc v Číne.
Súkromný ťažiar v Sin-ťiangu, v provincii bohatej na energiu, ktorý nechcel byť menovaný, povedal, že s ťažbou začal koncom minulého roka. „Zo Sin-ťiangu sa nedá prenášať veľa energie, takže sa spotrebúva vo forme ťažby kryptomien,“ uviedol. A dodal, že vo výstavbe sú nové ťažobné projekty, keďže ľudia ťažia tam, kde je elektrina lacná.
Čínsky štátny plánovací orgán, Národná komisia pre rozvoj a reformy, v roku 2021 zakázal ťažbu kryptomien. Zásahy Pekingu proti tomuto sektoru v roku 2021 viedli k tomu, že ťažiari ukončili miestne prevádzky a presunuli sa do zahraničia.
Podľa analytikov oživenie ťažby bitcoinov v Číne sa zhoduje s rekordnými hodnotami digitálnych aktív v októbri. Prispela k tomu aj politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý podporuje kryptomeny a rastúca nedôvera voči doláru. To urobilo ťažbu kryptomien výnosnejšou. Aktuálne je však hodnota bitcoinu zhruba o tretinu nižšia ako v októbri, keďže globálny apetít riskovať klesá.
Čína oficiálne neuvoľnila obmedzenia ťažby bitcoinov, ale „aj náznaky uvoľnenia politiky Číny by mohli pôsobiť ako podporný faktor pre prezentáciu bitcoinu ako globálneho aktíva odolného voči štátu,“ povedal Patrick Gruhn, generálny riaditeľ spoločnosti Perpetuals.com, poskytovateľa infraštruktúry pre kryptotrh. Poukázal pritom na údaje z odvetvia, ktoré signalizujú obnovenú aktivitu.
