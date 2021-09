Ťažba bitcoinov vyprodukuje aj veľa elektronického odpadu

Amsterdam 21. septembra (TASR) - Ťažba bitcoinov vyprodukuje elektronický odpad (e-waste) porovnateľný s ročným odpadom z malých IT zariadení v krajinách ako Holandsko. Vyplýva to z najnovšej štúdie.



Jej autori Alex de Vries a Christian Stoll odhadujú, že sa pri ťažbe najznámejšej digitálnej meny každý rok vyprodukuje 30.700 ton elektronického odpadu. To predstavuje v priemere 272 g na transakciu. Na porovnanie, iPhone 13 váži 173 g.



Ľudia pri ťažbe nových bitcoinov zarábajú peniaze, ale počítače použité pri výpočtoch spotrebúvajú veľké množstvo energie. Doposiaľ sa v súvislosti s ťažbou bitcoinov sústreďovala pozornosť najmä na elektrickú energiu, ktorej spotreba je už väčšia ako spotreba na Filipínach, čo vedie k zvýšeniu emisií skleníkových plynov.



Ale vzhľadom na to, že počítače používané na ťažbu rýchlo starnú, generujú aj veľa elektronického odpadu.



Vedci odhadujú, že zariadenia na ťažbu bitcoinov majú priemernú životnosť iba 1,29 roka.



Výsledkom je, že množstvo vyprodukovaného elektronického odpadu je porovnateľné s odpadom z „malých IT a telekomunikačných zariadení“ (v kategórii, ktorá zahŕňa mobilné telefóny, osobné počítače či tlačiarne) v krajine ako Holandsko, uviedli vedci.



Výskum je publikovaný v časopise Resources, Conservation & Recycling.



Vzhľadom na to, že cena elektriny je pri ťažbe bitcoinov kľúčová, "baníci" hľadali stále efektívnejšie procesory.



V tejto súvislosti došlo k prechodu na vysoko špecializované čipy nazývané Application-specific Integrated Circuits (ASIC).



Podľa vedcov sú však ASIC také špecializované, že keď sú už zastarané, nemôžu byť „použité na inú úlohu alebo dokonca na iný typ algoritmu, ako je ťažba kryptomien".



No aj keď čipy nemožno opätovne použiť, veľkú časť z hmotnosti zariadení na ťažbu bitcoinov tvoria komponenty, ako sú „kovové puzdrá a hliníkové chladiče“, ktoré je možné recyklovať.



Celosvetovo sa recykluje viac ako 17 % všetkého elektronického odpadu. Tento podiel je ale pravdepodobne nižší v niektorých krajinách, v ktorých má väčšina "baníkov" sídlo. A kde sú v mnohých prípadoch aj nariadenia o elektronickom odpade slabé.



Autori štúdie upozornili tiež, že okrem produkcie veľkého množstva elektronického odpadu „rýchly cyklus výmeny miliónov ťažobných zariadení môže spôsobiť problémy v rámci globálneho dodávateľského reťazca v prípade rôznych ďalších elektronických zariadení“.



Navrhujú, že jedným z riešení problému elektronického odpadu pri ťažbe bitcoinov by mohla byť zmena spôsobu overovania transakcií na iný systém, menej náročný na počítače.