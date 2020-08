Ťažba dreva vlani klesla, vzrástla výmera lesných pozemkov

Bratislava 1. augusta (TASR) – Ťažba dreva na Slovensku sa vlani znížila na 9,2 milióna kubických metrov (m3), čo je najmenej za posledné štyri roky. Medziročne sa o 2200 hektárov (ha) zvýšila výmera lesných pozemkov na 2,023 milióna ha a lesnatosť Slovenska sa tak zvýšila na 41,3 %. V minulom roku vzrástla aj zásoba dreva v slovenských lesoch na historicky najvyšších 483 miliónov m3. Vyplýva to zo Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2019, ktorú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania.



Zásoba ihličnatého dreva v celkovom objeme 196 miliónov m3 sa v dôsledku častého poškodzovania najmä smrekových lesov znižuje. Naďalej vlani pokračoval trend zvyšovania zásob listnatého dreva, a to na hodnotu 287 miliónov m3. "Priemerná zásoba dreva na hektár bola 249 m3. V súčasnosti sú v dôsledku aktuálneho vekového zloženia lesov v SR historicky najvyššie zásoby dreva. Ich objem však už kulminuje; predpokladá sa, že v nasledujúcich rokoch a desaťročiach sa budú zásoby dreva znižovať v dôsledku postupnej zmeny vekovej štruktúry," uviedlo v správe MPRV.



Na Slovensku sa vlani vyťažilo 9,22 milióna m3 dreva, čo je medziročný pokles o 645.000 m3. V posledných piatich rokoch bola ťažba dreva nižšia iba v roku 2015, keď sa vyťažilo 9,142 milióna m3. Takmer 60 % vlaňajšej ťažby bolo ihličnaté drevo a necelých 41 % listnaté. Z uvedeného objemu ťažby dreva sa 5,15 milióna m3 vyťažilo pri odstraňovaní následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch, z toho 86,1 % ihličnatého dreva. "Realizovaná ťažba dreva bola nižšia ako celkový bežný prírastok 11,98 milióna m3, to znamená ako objem dreva, ktorý každoročne v lesoch prirastie," dodalo ministerstvo.



Výmera lesných pozemkov v Slovenskej republike v roku 2019 dosiahla 2,023 milióna ha, z toho lesných porastov bolo takmer 1,950 milióna ha. Lesnatosť počítaná z výmery lesných pozemkov dosiahla 41,3 %. V lesných porastoch prevládajú listnaté dreviny, ktorých je 63,5 %. Najvyššie zastúpenie má buk, a to 34,2 %, smrek, ktorý rastie na 22,1 % plochy. Za nimi nasleduje dub s 10,5 % a borovica, ktorá rastie na 6,6 % porastov. Súčasné zastúpenie ihličnatých drevín vo výške 36,5 % sa znižuje, a to najmä pri smreku v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov.