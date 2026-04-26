Ťažba plynu v Rumunsku v tomto roku podľa odhadu stúpne o 1,5 %
Autor TASR
Bukurešť 26. apríla (TASR) - Rumunsko v prvých dvoch mesiacoch tohto roka vyťažilo zemný plyn v objeme 1,244 milióna ton ropného ekvivalentu (toe). V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška to bol pokles o 1,2 %, čiže o 14.900 toe. Ukázali to údaje rumunského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Agerpres.
Dovoz zemného plynu do krajiny sa počas januára a februára medziročne zvýšil o 46,5 %, čiže o 214.600 toe, na 675.900 ton ropného ekvivalentu.
Podľa odhadov rumunskej národnej komisie pre stratégiu a prognózy (CNSP) sa však produkcia zemného plynu v krajine za celý tento rok zväčší o 1,5 % na 7,907 milióna toe a v budúcom roku o 3,4 % na 8,176 milióna ton ropného ekvivalentu.
CNSP zároveň odhaduje, že dovoz zemného plynu do Rumunska v tomto roku klesne o 2,7 % na 2,15 milióna toe a v budúcom roku sa zmenší o 6 % na 2,022 milióna ton ropného ekvivalentu.
