Ťažba plynu v USA klesne, dopyt však vzrastie na rekordnú úroveň

Washington 11. septembra (TASR) - Produkcia zemného plynu v Spojených štátoch, ktorá vlani zaznamenala historické maximum, v tomto roku mierne klesne. Naopak, dopyt po plyne by mal dosiahnuť novú rekordnú hodnotu. Uviedol to tento týždeň americký Úrad pre energetické informácie (EIA). Informovala o tom agentúra Reuters.



EIA v najnovšom krátkodobom energetickom výhľade uviedol, že produkcia zemného plynu v USA by mala tento rok dosiahnuť 103,4 miliardy kubických stôp denne (1 kubická stopa = 0,028 m3). To je mierny pokles oproti rekordnej úrovni z minulého roka, keď ťažba dosiahla 103,8 miliardy kubických stôp/deň.



Dôvodom je, že niektorí producenti obmedzili ťažobné aktivity po tom, ako spotová cena amerického zemného plynu Henry Hub klesla v marci na 25-ročné minimum. Na budúci rok by sa však ťažba mala opäť zvýšiť na nový rekord. EIA odhaduje, že dosiahne 104,8 miliardy kubických stôp denne.



Naopak, dopyt po plyne v USA by mal tento rok zaznamenať novú rekordnú hodnotu, dodal EIA. Úrad odhaduje, že v roku 2024 dosiahne spotreba plynu na domácom trhu 89,9 miliardy kubických stôp denne a prekoná tak predchádzajúci rekord z roku 2023. Ten predstavovala spotreba na úrovni 89,1 miliardy kubických stôp/deň. Na budúci rok počíta EIA so zmiernením dopytu na 89,5 miliardy kubických stôp denne.