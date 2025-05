Ťažba ropy v Kazachstane je v rozpore s kvótami OPEC+

Astana 20. mája (TASR) - Produkcia ropy v Kazachstane v máji vzrástla o 2 %. Krajina pritom opäť prekročila ťažobné kvóty, na ktorých sa dohodla s členmi aliancie OPEC+. Uviedol to v utorok zdroj z priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Kazachstan opakovane porušil svoje produkčné kvóty dohodnuté s členmi aliancie, ktorá zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom. Stredoázijská krajina vzdoruje tlaku OPEC+, aby znížila svoju produkciu. Tvrdí pritom, že je ťažké povedať západným ropným spoločnostiam, akými sú Chevron či ExxonMobil, aby obmedzili svoje ťažobné plány.



Skupina známa ako OPEC+ sa aj v dôsledku toho rozhodla urýchliť zvyšovanie svojej produkcie. Čiastočne preto, aby potrestala členov, ktorí nedodržiavajú ťažobné obmedzenia, tým, že zvýši tlak na pokles cien ropy, uviedli zdroje z OPEC+.



V apríli produkcia ropy v Kazachstane klesla síce o 3 %, ale stále bola vyššia než kvóta pridelená v rámci OPEC+.



Podľa zdroja z odvetvia, ktorý pre citlivosť situácie hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, ťažba ropy v Kazachstane, bez kondenzátu plynu, v období od 1. do 19. mája dosiahla v priemere 1,86 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To je viac než 1,82 milióna barelov denne v apríli, keď Kazachstan znížil produkciu z marcových 1,88 milióna barelov/deň.



Podľa dohody OPEC+ sa kvóta Kazachstanu na máj zvýšila len na 1,486 milióna barelov denne z 1,473 milióna barelov denne v apríli.



Kazašské ministerstvo energetiky krajiny opakovane vyhlásilo, že sa zaviazalo dodržiavať dohodu v rámci OPEC+. Uviedlo, že nadprodukciu vykompenzuje znížením svojej kumulatívnej produkcie o 1,3 milióna barelov denne do apríla 2026. Dodalo však, že pri rozhodovaní o úrovni produkcie uprednostní národné záujmy pred záujmami OPEC+.



Západné veľké ropné spoločnosti vrátane Shell, TotalEnergies a Eni, ako aj ExxonMobil a Chevron, sú aktívne v kazašských ropných projektoch.