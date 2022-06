Ťažba ropy v OPEC+ zaostáva za dohodou o dodávkach

Viedeň 29. júna (TASR) - Aliancia OPEC+ zaostáva o viac ako pol miliardy barelov ropy za sľúbeným objemom ťažby, čo prehlbuje obavy o jej schopnosť vybalansovať ponuku a dopyt na globálnom trhu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



V máji 2020 sa Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci dohodli na koordinovanom znížení produkcie s cieľom vyvážiť svetový trh s ropou po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19. Odvtedy skupina známa ako OPEC+ dodala na trhy celkovo o 562 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy menej, ako sú úrovne stanovené v dohode. Ukázali to údaje jej spoločného technického výboru, ktorý analyzuje trhy s ropou a pripravuje podklady pre rokovania ministrov o ťažbe.



V máji členovia OPEC+ vyprodukovali o 2,7 milióna barelov denne menej ropy, ako bol ich spoločný cieľ. Skupina sa už mesiace snaží dodať na trh taký objem ropy, ku ktorému sa zaviazala, ale niektorí jej členovia zápasia s investičnými a prevádzkovými problémami.



Voľné kapacity kľúčových členov aliancie z Perzského zálivu sú obmedzené a dokonca aj ich nevyužité zásoby môžu negatívne zasiahnuť straty spôsobené sankciami voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. To vyvoláva pochybnosti o tom, o koľko by OPEC+ mohol zvýšiť svoje dodávky na trh.



V pondelok (27. 6.) francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal svojmu americkému náprotivku Joeovi Bidenovi na summite G-7, že podľa Spojených arabských emirátov poprední vývozcovia ropy z OPEC+ už pumpujú na trh takmer toľko, koľko môžu. Ťažba ropy v SAE je zhruba na úrovni 3,17 milióna barelov denne, čo je blízko k stropu ich produkcie v rámci dohody OPEC+.