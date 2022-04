Ťažba ropy v Rusku klesla pod 10 miliónov barelov/deň

Moskva 13. apríla (TASR) - Produkcia kondenzátu ropy a plynu v Rusku začiatkom tohto týždňa klesla pod 10 miliónov barelov (1 barel = 159 litov) denne. Dosiahla tak najnižšiu úroveň od júla 2020, keďže obchod s komoditou brzdia sankcie a problémy v logistike. Uviedli to zdroje oboznámené s údajmi, ktoré nechceli byť menované.



Ťažba ropy v Rusku je pod obrovským tlakom v dôsledku sankcií zo strany Západu za inváziu na Ukrajinu.



Spojené štáty minulý mesiac zakázali dovoz ropy z Ruska. A zároveň sankcie voči popredným ruským bankám sťažili spracovanie platieb za ropu.



Zdroje uviedli, že priemerná ťažba ropy v Rusku klesla od 1. do 11. apríla na 10,32 milióna barelov denne z priemerných 11,01 milióna v marci, čo predstavuje zníženie o viac ako 6 %.



A v pondelok (11. 4.) sa produkcia ropy znížila až na 9,76 milióna barelov denne. To bolo najmenej od júla 2020, keď dosiahla v priemere 9,37 milióna barelov denne pre slabý dopyt v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) tento týždeň na rokovaniach s Európskou úniou (EÚ) varovala, že súčasné a budúce sankcie voči Rusku by mohli spôsobiť jeden z najhorších šokov v dodávkach ropy, keďže nebude možné nahradiť jeho vysoký objem produkcie.



Ruský vicepremiér a minister energetiky Alexander Novak minulý štvrtok (7. 4.) uviedol, že ruská produkcia ropy môže v apríli oproti marcu klesnúť o 4 % až 5 % pre problémy s poistením a používaním lodí.



Jeden zo zdrojov povedal tiež, že najväčší ruský producent ropy z hľadiska objemu ťažby - Rosnefť, zaznamenal najstrmší pokles produkcie v období od 1. do 11. apríla, a to na 2,87 milióna barelov denne z 3,35 milióna barelov denne v marci.