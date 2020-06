Ťažba ropy v Rusku za máj klesla

Moskva 2. júna (TASR) – Produkcia ropy a kondenzátu plynu v Rusku klesla minulý mesiac na 39,7 milióna ton, čo predstavuje 9,39 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Poukázali na to údaje ruského ministerstva energetiky, ktoré zverejnila agentúra Reuters.



To je takmer úroveň, na ktorej sa Rusko dohodlo v súvislosti s novým programom obmedzovania ťažby v rámci zoskupenia OPEC+. Na porovnanie, v apríli dosiahla ruská ropná produkcia 11,35 milióna barelov denne.



Na základe dohody v zoskupení OPEC+ (OPEC + ostatní producenti na čele s Ruskom) Moskva prisľúbila, že s cieľom podporiť ceny ropy zníži svoju ťažbu od mája zhruba o 2,5 milióna na 8,5 milióna barelov denne. Dohoda však nezahrnuje produkciu kondenzátu plynu, ktorý je známy ako ľahká ropa.



Rusko produkuje 700 000 až 800 000 barelov kondenzátu denne. To znamená, že ak sa kondenzát nezapočíta, Rusko vyprodukovalo v máji od 8,59 do 8,69 milióna barelov ropy denne. Ministerstvo energetiky objem produkcie kondenzátu v mesačných správach nezverejňuje.



Export ropy z Ruska do krajín mimo štátov bývalého Sovietskeho zväzu dosiahol podľa ruskej agentúry Interfax 17,36 milióna ton. To predstavuje 4,1 milióna barelov denne. V porovnaní s májom minulého roka to znamená pokles o 14,2 %.