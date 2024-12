Ťažba ropy v štátoch OPEC sa v novembri zvýšila

Londýn 3. decembra (TASR) - Ťažba ropy v členských štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa v novembri zvýšila už druhý mesiac po sebe. Prispelo k tomu oživenie produkcie v Líbyi po vyriešení politickej krízy. TASR o tom informuje na základe výsledkov prieskumu, ktoré v utorok zverejnila agentúra Reuters.



Agentúra zároveň uviedla, že širšia aliancia OPEC+, ktorá zahŕňa ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, dodržiavala limity na ťažbu a jej produkcia bola v podstate stabilná.



Ropný kartel OPEC minulý mesiac dodal na trh 26,51 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne. To bolo o 180.000 barelov denne viac ako v októbri, pričom Líbya zaznamenala najväčší nárast dodávok.



Líbya obnovila ťažbu ropy po vyriešení sporu o kontrole nad centrálnou bankou. To umožní návrat k plnej produkcii na ropných poliach a bude tlačiť ceny komodity nadol. Líbya má výnimku v rámci dohôd širšej skupiny OPEC+ o obmedzení ťažby.



Okrem Líbye došlo v novembri k zvýšeniu ťažby o 50.000 barelov denne aj v Nigérii a Iráne. Nebol zaznamenaný žiadny výrazný pokles produkcie, pričom ťažba v Iraku sa znížila len mierne. Prieskum odhalil, že členovia širšej aliancie OPEC+ sa snažia dodržiavať ťažobné kvóty. OPEC pritom napumpoval v novembri na trhy približne 16.000 barelov denne nad svoj cieľ.



Širšia aliancia OPEC+ sa má stretnúť vo štvrtok (5. 12.), aby rozhodla o ťažobnej politike. Trhy špekulujú, že môže predĺžiť limity na ťažbu do roku 2025 vzhľadom na obavy o globálny dopyt a rastúcu produkciu v štátoch, ktoré nie sú členmi skupiny.