Ťažba ropy v USA vzrástla na rekordných 13,58 milióna barelov denne
Autor TASR
Houston 31. augusta (TASR) - Ťažba ropy v USA sa v júni dostala na rekordnú úroveň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Podľa údajov zverejnených Energetickou informačnou agentúrou (EIA) produkcia ropy v USA v júni vzrástla o 133.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne na 13,58 milióna barelov denne.
Ťažba ropy v najväčšom producentskom štáte Texas stúpla o 11.000 barelov denne na 5,72 milióna barelov denne, čo je najviac od apríla. V druhom najväčšom producentskom štáte Nové Mexiko sa ťažba zvýšila o 40.000 barelov denne na 2,24 milióna barelov denne, čo je najviac od marca.
Dodávky ropy a ropných produktov v USA, ktoré sú ukazovateľom dopytu, sa v júni zvýšili o 684.000 barelov denne na 21 miliónov barelov denne. To je najviac od októbra 2024.
