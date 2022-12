Ťažba zemného plynu v USA a Kanade by mala v roku 2023 rekordne vzrásť

New York/Calgary 21. decembra (TASR) - Produkcia zemného plynu v USA a Kanade by mala pokračovať v raste a na budúci rok sa očakáva nový rekord, tempo rastu by sa však malo výrazne spomaliť. Dôvodom sú najmä očakávané komplikácie pri preprave plynovodmi a nedostatok exportných LNG terminálov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Potom, ako Rusko výrazne znížilo dodávky plynu do Európy, sa prudko zvýšil dopyt po surovine z iných oblastí. Vo veľkej miere z toho ťažia Spojené štáty a Kanada, pričom sa očakáva, že dopyt po plyne budú vykrývať aj v nasledujúcich rokoch. Krajiny zaznamenali podľa predbežných odhadov v tomto roku rekordnú spoločnú produkciu na úrovni 116 miliárd kubických stôp plynu denne (1 kubická stopa = 0,0283 m3), pričom podstatnú časť produkcie plynu zabezpečili USA.



Na budúci rok sa očakáva ďalšie zvýšenie ťažby, avšak rast bude iba mierny. V prípade USA sa počíta s produkciou okolo 100,4 miliardy kubických stôp denne, čo v prípade potvrdenia odhadu znamená rast o 2 %, uviedlo americké ministerstvo energetiky. Kanadská produkcia plynu by sa zasa podľa odhadov poradenskej firmy Rystad Energy mala zvýšiť z tohtoročného očakávaného rekordu na úrovni 18 miliárd na zhruba 19 miliárd kubických stôp denne.



"Nie je to problém produkcie, ale infraštruktúry," povedal Alan Armstrong, šéf spoločnosti Williams, jednej z najväčších amerických firiem na prepravu zemného plynu. "Čaká nás obdobie, v ktorom bude produkcia obmedzovaná práve pre problémy s prepravou suroviny," dodal. Napríklad Kanada je zhruba v polovici výstavby veľkého terminálu na export LNG, jeho dokončenie sa však očakáva o dva roky.



Podobne je to aj v prípade USA. Od roku 2017 do konca roku 2021 rástol export LNG zo Spojených štátov v priemere o 96 % ročne. Toto tempo sa však v najbližšom období výrazne spomalí, keďže v budúcom roku sa nepočíta s otvorením ani jedného nového terminálu v USA.