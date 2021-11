Ťažiarenský gigant Rio Tinto investuje do slovenskej spoločnosti

Bratislava 16. novembra (TASR) – Ťažiarenský gigant Rio Tinto, ktorý je globálnym hráčom vo vyhľadávaní, ťažbe a spracovaní nerastného bohatstva, investuje do slovenskej technologickej spoločnosti InoBat Auto. Investícia bude primárne smerovať do prestavby R&D centra a pilotnej linky vo Voderadoch.



Spoločnosť svojou investíciou podporí najmä vývoj ekosystému výroby batérií v Európe. Ťažba lítia v Európe spolu s výrobou batérií majú potenciál skrátiť dodacie doby a znižovať uhlíkovú stopu. Obe spoločnosti tak môžu spolupracovať na vytváraní hodnotového reťazca výroby a recyklácie elektrických batérií, a to priamo v európskom regióne.



"Naša ťažba lítia v srbskom Jadare leží prakticky na prahu európskeho trhu s elektrickými vozidlami. Sme schopní produkovať dostatok lítia na výrobu približne jedného milióna batérií pre elektrické vozidlá ročne. Preto veríme, že Jadar bude kľúčovým dodávateľom pre európsky ekosystém batérií. Dúfame, že prostredníctvom našej investície do InoBat môžeme pomôcť v rámci lokálnej výroby týchto inovatívnych batérií," uviedla výkonná riaditeľka obchodu s batériovými materiálmi v spoločnosti Rio Tinto Marnie Finlayson.



InoBat, ako európsky výrobca batérií so zariadením na ich výskum, vývoj a pilotným závodom vznikajúcim na ich výrobu vo Voderadoch, využije partnerstvo a finančné zdroje práve na dobudovanie kapacít na Slovensku a následný rozvoj vrátane niekoľkých gigafabrík. Počíta pritom s jednou z nich aj v Srbsku.



Generálny riaditeľ InoBat Marián Boček priblížil, že partnerstvo so spoločnosťou je ďalším krokom pri rozvoji širšej filozofie spoločnosti. Ide najmä o "cradle to cradle" princíp, teda že InoBat chce pokrývať celý výrobný reťazec, od ťažby cez R&D, výrobu až po finálnu recykláciu. "Riešenia v rámci celého hodnotového reťazca od ťažby až po recykláciu považujeme za najefektívnejšiu cestu smerujúcu k reálnej podpore európskej snahy o technologickú nezávislosť," dodal Boček.