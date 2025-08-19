< sekcia Ekonomika
Ťažobný koncern BHP oznámil rast zisku o viac než desatinu
Prispel k tomu vysoký dopyt Číny po medi, čo pomohlo čiastočne kompenzovať pokles cien uhlia a železnej rudy.
Autor TASR
Canberra 19. augusta (TASR) - Austrálsky ťažobný koncern BHP oznámil za skončený obchodný rok 2024/2025 rast zisku o viac než desatinu. Prispel k tomu vysoký dopyt Číny po medi, čo pomohlo čiastočne kompenzovať pokles cien uhlia a železnej rudy. Navyše, zisk v obchodnom roku 2023/2024 výrazne ovplyvnili náklady spojené s tragédiou v Brazílii spred 10 rokov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu RTTNews.
BHP, najväčší ťažobný koncern na svete, v utorok uviedol, že za obchodný rok 2024/2025, ktorý sa skončil 30. júna, dosiahol čistý zisk 9,02 miliardy USD (7,73 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to predstavuje zvýšenie o 14 %. Firma zarobila na raste dodávok medi do Číny, čiastočne sa však pod výrazný rast zisku podpísal nízky porovnávací základ.
Za predchádzajúci obchodný rok 2023/2024 totiž zisk BHP klesol o takmer 40 %, keď spoločnosť musela vyplatiť kompenzácie vo výške niekoľkých miliárd dolárov. Ich zaplatenie nariadil súd v Brazílii, a to za zrútenie priehrady Fundao v roku 2015 v štáte Minas Gerais. Nešťastie je považované za jednu z najväčších ekologických katastrof v Brazílii. Po pretrhnutí priehrady záplava toxického bahna zničila jednu z dedín, zabila 19 ľudí a znečistila rieku Rio Doce a Atlantický oceán do vzdialenosti stoviek kilometrov.
Ďalší obchodný rok 2024/2025 už firma takéto jednorazové náklady nemala, navyše zvýšila produkciu. Na druhej strane, šéf BHP Mike Henry poukázal na stále zložité podmienky na trhu, najmä v oblasti cien uhlia a železnej rudy. Tržby BHP klesli o 8 % na 51,26 miliardy USD, za čím sú podľa vedenia spoločnosti práve ceny spomínaných komodít. Vzhľadom na situáciu na trhu však podľa Henryho spoločnosť vykázala veľmi dobré výsledky.
(1 EUR = 1,1673 USD)
