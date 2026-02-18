< sekcia Ekonomika
Ťažobný koncern Glencore sa vlani vrátil k zisku
Okrem výplaty dividend v sume 10 centov na akciu z hospodárskeho výsledku za rok 2025 vedenie spoločnosti Glencore odporučí aj mimoriadnu dividendu 7 centov na akciu.
Autor TASR
Zürich 18. februára (TASR) - Švajčiarska skupina Glencore pôsobiaca v oblasti ťažby a obchodu s komoditami v stredu oznámila, že sa v minulom roku vrátila k zisku. Spoločnosť vykázala celoročný zisk 363 miliónov USD (306,46 milióna eur) po strate 1,6 miliardy USD v roku 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Generálny riaditeľ firmy Gary Nagle nazval vlaňajšok „rokom významného pokroku“. Glencore sa podľa neho zameria na „napredovanie v našich možnostiach organického rastu produkcie“. Dodal, že jeho firma sa sústredí na zvýšenie produkcie medi, ktorej cena prudko vzrástla v dôsledku dopytu zo strany technologického sektora. Glencore plánuje do konca roku 2028 zvýšiť ročnú produkciu medi na milión ton a do roku 2035 na približne 1,6 milióna ton, konštatoval Nagle.
Okrem výplaty dividend v sume 10 centov na akciu z hospodárskeho výsledku za rok 2025 vedenie spoločnosti Glencore odporučí aj mimoriadnu dividendu 7 centov na akciu.
(1 EUR = 1,1845 USD)
