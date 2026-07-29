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Ťažobný koncern Rio Tinto zvýšil v 1. polroku zisk o takmer polovicu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Veľkou mierou k tomu prispeli divízie medi a hliníka, ktorých kombinovaný zisk prvýkrát prekonal zisk hlavnej divízie železnej rudy.

Autor TASR
Londýn/Melbourne 29. júla (TASR) - Ťažobný koncern Rio Tinto zaznamenal za 1. polrok tohto roka rast upraveného zisku o takmer polovicu, čo predstavuje najvýraznejší rast základného zisku za štyri roky. Veľkou mierou k tomu prispeli divízie medi a hliníka, ktorých kombinovaný zisk prvýkrát prekonal zisk hlavnej divízie železnej rudy. Informovala o tom agentúra Reuters.

Rio Tinto, najväčší producent železnej rudy na svete, uviedol, že jeho upravený zisk dosiahol za prvých šesť mesiacov roka 6,85 miliardy USD (6,03 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 43 %. Firma tak tesne prekonala očakávania analytikov oslovených spoločnosťou Visible Alpha, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 6,80 miliardy USD.

Výsledky podporili najmä divízie medi a hliníka, ktoré sa na celkovom objeme zisku spoločne podieľali zhruba 56 %. Prvýkrát tak prekonali v zisku hlavnú divíziu koncernu, ktorou je divízia železnej rudy. Dôvodom je výrazný nástup elektrifikácie a umelej inteligencie (AI). Rio Tinto sa tak pridal k svojmu konkurentovi BHP, ktorý rovnako vyťažil maximum z rastúceho dopytu po medi.

Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) upravený o jednorazové položky dosiahol v divízii medi 5,7 miliardy USD. To znamená medziročný rast až o 84 %. Naopak, divízia železnej rudy vykázala upravený EBITDA na úrovni 6,8 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 1 %.

(1 EUR = 1,1367 USD)
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