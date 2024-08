Tchibo hlási návrat k zisku v roku 2023

Hamburg 22. augusta (TASR) - Nemecká maloobchodná skupina a pražiareň kávy Tchibo sa vo svojom finančnom roku 2023 dostala z červených čísiel a vrátila sa k zisku. Oznámila to štvrtok jej materská spoločnosť Maxingvest so sídlom v Hamburgu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Maxingvest uviedol, že spoločnosť Tchibo vykázala za rok 2023 zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 68 miliónov eur po strate 167 miliónov eur v roku 2022. Tržby sa pritom znížili o 1 % na 3,2 miliardy eur.



Spoločnosť, ktorá pôsobí aj na Slovensku, nezverejnila svoj zisk po zdanení.



Tchibo návrat k zisku pripísal nižším cenám surovín, energií a logistiky, ako aj nižším nákladom na marketing a predaj.



Okrem toho sa do vlaňajších výsledkov premietli strategické a štrukturálne zmeny vrátane zrušenia takmer 300 pracovných miest. Spoločnosť uviedla tiež, že sa jej podarilo tesnejšie zosúladiť produktové rady s rôznymi predajnými kanálmi - obchodmi aj online maloobchodom.



Ale predaj spotrebného tovaru bol slabší ako pred rokom v dôsledku všeobecného poklesu dopytu.



Tchibo okrem kávy predáva aj oblečenie, domáce potreby a bytové doplnky. Pôsobí vo viac ako 60 krajinách vrátane Slovenska.