Teambuilding vo svete zálohomatov

Bratislava 24. júna (OTS) - V rámci firemného teambuildingu kníhkupectva Martinus si jeho zamestnanci urobili exkurziu do spoločnosti TOMRA. „Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o zálohovom systéme z pohľadu výrobcu zálohomatov,“ konštatovala Anna Porubcová, projektová manažérka pre environmentálnu udržateľnosť v Martinuse.dodáva. Exkurzia do spoločnosti TOMRA tak bola ďalším impulzom v „zelenom“ vzdelávaní a motivovaní pracovníkov firmy. Tí sa mohli u výrobcu zálohomatov z prvej ruky dozvedieť, ako to funguje „v pozadí“ zálohovania a spracovania vrátených nápojových obalov.Foto: TOMRA Collection SlovenskoNávštevu skupiny takmer 30 zamestnancov Martinusu v showroome spoločnosti TOMRA ocenil aj Juraj Otta, komerčný riaditeľ TOMRA Collection Slovakia. „“ povedal.Foto: TOMRA Collection Slovensko