Centrum Yanfeng v Trenčíne rozšírili o testovanie airbagov a volantov

Trenčín 23. júna (TASR) - Technické centrum čínskej spoločnosti Yanfeng v Trenčíne rozširuje testovacie kapacity o zariadenia určené na testovanie volantov a modulov airbagov. TASR o tom informovala vedúca inžinierka spoločnosti v Trenčíne Daniela Bystrická.



Testovacie laboratórium pôsobí podľa nej v Trenčíne od roku 2016. Zameriavalo sa na testovanie prístrojových dosiek, dverných panelov a stredové konzoly do všetkých značiek automobilov jazdiacich po európskych cestách. Prioritou je vývoj a testovanie pre prémiové značky.



"Testovacie kapacity rozširujeme o bezpečnostné prvky v automobiloch, ide najmä o airbagové moduly a volanty. Celková investícia bola 2,5 milióna eur, spoločnosť rozšírenie hradila z vlastných zdrojov," doplnila Bystrická.



Ako dodala, moduly airbagov a volanty sú kľúčové pre bezpečnosť vodiča a spolucestujúcich, výrobky preto podľa nej musia spĺňať najvyššie štandardy kvality a musia dokonale fungovať. Vďaka investícii do nových zariadení a technológií spoločnosť Yanfeng rozširuje svoje kompetencie pre vývoj komponentov a testovanie prvkov pasívnej bezpečnosti mimo regiónu Číny.



Podľa hlavného inžiniera technického centra Loranta Szabadosa v Trenčíne prebieha vývoj a testovanie dverných panelov, prístrojových dosiek a stredových konzol, ale aj autosedačiek a elektroniky. V Trenčíne má spoločnosť 180 zamestnancov, takmer 90 percent z nich má vysokoškolské vzdelanie. Ich počet by chceli zvýšiť asi o 20. Hľadajú nielen skúsených pracovníkov, ale aj čerstvých absolventov. Na Slovensku má Yanfeng výrobný závod v Námestove.



Spoločnosť Yanfeng je popredným svetovým dodávateľom pre automobily. Zameriava sa na interiéry, exteriéry, sedadlá, elektroniku v kokpite a systémy pasívnej bezpečnosti. Spoločnosť má po celom svete viac ako 240 pobočiek a približne 67.000 zamestnancov. Technický tím 4100 odborníkov je v 12 výskumno-vývojových centrách.