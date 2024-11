Technoalpin postaví v Dolnom Hričove nový areál, zamestná 50 ľudí

Dolný Hričov 29. novembra (TASR) - Výrobca zasnežovacích systémov pre lyžiarske strediská Technoalpin East Europe postaví v Dolnom Hričove (okres Žilina) svoj nový areál. Prijať plánuje ďalších 50 ľudí. S výstavbou areálu začali vo štvrtok (28. 11.), s výrobou chcú začať v budúcom roku. TASR o tom v piatok za spoločnosť informoval Juraj Sekej.



Firma v Dolnom Hričove postaví svoju prvú prevádzku v strednej Európe, v Žiline už funguje jej kancelária, prostredníctvom ktorej zabezpečuje i servis, spomenul Sekej.



Komponenty do zasnežovacích systémov podľa neho doposiaľ prevažne vyrábajú v Taliansku, spoločnosť chce mať časť výroby aj na Slovensku.



Súčasťou areálu, s ktorého výstavbou investor začal, bude výrobno-skladová hala a zvarovňa, administratívna budova, ako i skladové priestory. "Výstavbu areálu chceme ukončiť v septembri budúceho roka a následne postupne spustiť i výrobu," doplnil Sekej.



Spoločnosť sa zaoberá realizáciou zasnežovacích systémov - diel, potrubí, nádrží, chladiacich zariadení, prečerpávacích staníc, snehových výrobníkov na kľúč pre zimné strediská, a to od počiatočného nápadu až po odovzdanie do prevádzky a kompletný záručný a pozáručný servis. Jej zákazníkmi sú zimné strediská po celom svete.



Centrála spoločnosti je v Taliansku, pobočky má okrem Európy i v Austrálii, Spojených štátoch amerických, Kanade, Turecku či Číne.