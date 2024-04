Technologické akcie pokračujú v poklese, Nasdaq v piatok klesol o 2 %

New York 20. apríla (TASR) - Wall Street uzavrela v piatok (19. 4.) zmiešane. Technologický index Nasdaq Composite sa oslabil o viac ako 2 % a klesol už šiesty obchodný deň po sebe, keď akcie Nvidie padli o 10 %. Pre Nasdaq je to najdlhšia stratová séria za viac ako 1 rok.



Nasdaq Composite v piatok stratil 2,05 % a uzavrel na 15.282,01 bodu. Širší index S&P 500 sa znížil o 0,88 % na 4967,23 bodu. Oba indexy zaznamenali už šiesty negatívny obchodný deň po sebe, čo sa im stalo naposledy v októbri 2022.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 211,02 bodu alebo 0,56 % a uzavrel na 37.986,40 bodu. Podporil ho nárast akcií American Express, ktoré po zverejnení výsledkov firmy vyskočili o viac ako 6 %.



Akcie Netflixu sa oslabili o viac ako 9 % aj napriek tomu, že kvartálny zisk prekonal očakávania analytikov. Problémom boli vyhliadky tržieb na 2. štvrťrok. Ďalším negatívnym faktorom bolo oznámenie, že firma nebude od roku 2025 zverejňovať počet predplatiteľov.



Pod tlakom boli v popoludňajšom obchodovaní akcie výrobcov čipov. To signalizuje, že investori prestávajú veriť sektoru, ktorý bol v poslednom čase motorom rastu trhu. Akcie Super Micro Computer sa prepadli o viac ako 23 %. Akcie Nvidie klesli o 10 % a zaznamenali najhorší deň od marca 2020.



Akciový trh v piatok tlačilo nadol predovšetkým oslabovanie technologických titulov, pričom obavy investorov z vyostrenia konfliktu na Blízkom východe sa znížili.



Reakcia Izraela na útok Iránu bola len mierna a jej cieľom bolo minimalizovať eskaláciu, uviedol šéf spoločnosti Sanders Morris George Ball. Dodal však, že investori sú stále veľmi nervózni. "Investori si dnes pri svojom rozhodovaní oveľa viac uvedomujú geopolitické riziká."



S&P 500 za celý týždeň klesol o viac ako 3 %. Bol to jeho tretí negatívny týždeň po sebe a najhorší od marca 2023. Nasdaq zaznamenal štvrtý stratový týždeň po sebe, keď padol o 5,5 %, a najhorší týždeň od novembra 2022. Dow Jones za celý týždeň v podstate stagnoval, keď si pripísal 0,01 %.