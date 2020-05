Technologické riešenie trasovania nakazených zabezpečí firma BOOTIQ

Bratislava 7. mája (TASR) – Technologické riešenie trasovania pozitívne testovaných na nový koronavírus na Slovensku zabezpečí firma BOOTIQ, člen iniciatívy COVID19CZ, ktorá systém trasovania nakazených v susednej Českej republike spustila 20. marca. Médiá o tom informovala spoločnosť a TASR to potvrdil aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).



Iniciatíva COVID19CZ začala v marci v Česku pracovať na vytvorení inteligentnej karantény, jej súčasťou je aj trasovanie infikovaných pacientov pomocou spomienkovej mapy. Využívajú ju hygienické stanice, ktoré kontaktujú pozitívne testovaných.



„Pokiaľ pacient udelí súhlas, zaznačíme do spomienkovej mapy anonymizované dáta o jeho pohybe získané od mobilných operátorov. Nakazený si tak počas hovoru s hygienikom môže prejsť svoju históriu a spomenúť si, s kým prišiel do kontaktu,“ vysvetlil Business Development Manager firmy zabezpečujúcej technologické riešenie Tomáš Vatrt. Pacient tak pomôže pracovníkovi call centra identifikovať a kontaktovať ľudí, ktorých stretol a ktorí môžu byť tiež nakazení.



Ako pre TASR ďalej uviedol Vatrt, ten istý operátor po hovore s infikovaným bude telefonovať aj ohrozeným osobám, s ktorými nakazený prišiel do styku. „V prípade väčšieho počtu prípadov však v rámci zvýšenia kapacít môže dôjsť k úprave tohto procesu,“ dodal.



Skúsenosti z Českej republiky podľa jeho slov ukazujú, že ľudia nemajú problém s udelením súhlasu operátorovi na náhľad do spomienkovej mapy z dát od mobilných operátorov. „Približne deväť z 10 ľudí (Čechov, pozn. TASR) poskytne súhlas alebo sa počas trasovacieho hovoru bez mapy rozhodne, že keďže si nevie spomenúť, radšej by použil ako pomôcku dáta o jeho polohe od mobilného operátora a udelí svoj súhlas dodatočne,“ vysvetlil Vatrt.



Cieľom systému, ktorý vyvinula česká iniciatíva, je zefektívnenie trasovacích hovorov hygienikov tak, aby čo najrýchlejšie identifikovali potenciálne ohrozených ľudí a zabránili tak šíreniu ochorenia. „Výhodou pre všetkých bude skoršie uvoľnenie plošných obmedzení, návrat ľudí k bežným činnostiam a tým pádom aj rýchlejšie naštartovanie ekonomiky,“ uzavrel Vatrt.