Technologickú skupinu Atos prevezme konzorcium na čele s Onepoint

Paríž 11. júna (TASR) - Francúzska technologická skupina Atos, ktorá je partnerom olympijských hier a kľúčovým dodávateľom štátu v oblasti obrany, v utorok oznámila, že si vybrala ponuku na prevzatie od konzorcia vedeného jej hlavným akcionárom Onepoint. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Spoločnosť Atos, ktorá má zmluvy s francúzskou armádou a je IT partnerom pre olympijské hry v Paríži, sa prepadá pod dlhom vo výške takmer päť miliárd eur. Skupina uviedla, že jej predstavenstvo si vybralo návrh finančnej reštrukturalizácie, ktorý predložila digitálna konzultačná spoločnosť Onepoint francúzskeho podnikateľa Davida Layaniho s partnermi Butler Industries a Econocom pred ponukou českého miliardára Daniela Křetínského.



"Dnešný deň je dôležitým míľnikom v našom procese finančnej reštrukturalizácie," uviedol vo vyhlásení predseda Atosu Jean-Pierre Mustier. Dodal, že navrhované riešenie je v súlade so záujmami akcionárov spoločnosti, zamestnancov a klientov.



Ponuka od Onepoint získala "podporu veľkého počtu veriteľov spoločnosti Atos, čo dáva väčšiu dôveru v dosiahnutie definitívnej dohody o finančnej reštrukturalizácii".



Olympijské hry v Paríži sa začínajú 26. júla. Atos trvá na tom, že finančné problémy nenarušia jeho prevádzku počas hier, pre ktoré bude poskytovať výsledky v reálnom čase a spravovať viac ako 300.000 akreditácií.



Atos je tiež kľúčovým vládnym dodávateľom. Poskytuje francúzskemu štátu strategicky dôležité aktivity, vrátane pokročilých počítačových systémov, "kritických systémov" a produktov kybernetickej bezpečnosti.



Podľa ministra hospodárstva Bruna Le Maireho plánované prevzatie zabráni tomu, aby strategické aktivity "spadli do vlastníctva zahraničných aktérov". Vláda tiež poskytla spoločnosti pôžičku vo výške 50 miliónov eur.



Dohoda s Onepoint o finančnej reštrukturalizácii zahŕňa napumpovanie 250 miliónov eur nového vlastného imania do Atosu, poskytnutie 1,5 miliardy eur nového dlhu a konverziu dlhu vo výške 2,9 miliardy eur na akcie.



"Návrh predložený konzorciom Onepoint je vo všeobecnosti v súlade s kľúčovými finančnými parametrami, ktoré spoločnosť načrtla v apríli," uviedol generálny riaditeľ Atosu Paul Saleh, podľa ktorého to umožní Atosu pokračovať v poskytovaní služieb a riešení pre klientov.