< sekcia Ekonomika
Technologický index Nasdaq Composite v piatok klesol piaty deň po sebe
S&P 500 za celý uplynulý obchodný týždeň klesol takmer o 2 % a Nasdaq až o 4,6 %.
Autor TASR
New York 27. júna (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (26. 6.) oslabili. Technologický index Nasdaq Composite klesol piaty deň po sebe z dôvodu prepadu čipových titulov. Investori presúvali peniaze z kľúčových technologických akcií do defenzívnejších oblastí trhu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Nasdaq Composite sa v piatok znížil o 0,24 % na 25.297,62 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil 44,51 bodu alebo 0,09 % a uzavrel na 51.876,11 bodu. Širší index S&P 500 sa oslabil o 0,05 % na 7354,02 bodu.
S&P 500 za celý uplynulý obchodný týždeň klesol takmer o 2 % a Nasdaq až o 4,6 %. Lepšie sa darilo indexu Dow Jones, ktorý si za uplynulý obchodný týždeň polepšil o 0,6 %.
Akcie čipových firiem klesli po správe denníka New York Times, že OpenAI uvažuje o tom, že odloží vstup na burzu. Dôvodom je slabý výkon akcií SpaceX po burzovom debute a celková volatilita akcií súvisiacich s umelou inteligenciou (AI).
Správa vyvolala obavy týkajúce sa udržateľnosti výdavkov OpenAI na infraštruktúru vzhľadom na oneskorenie financovania z kapitálových trhov, uviedli analytici JPMorgan.
Odklad IPO OpenAI „by mohol spomaliť tempo výdavkov na infraštruktúru,“ uviedol Adam Crisafulli zo spoločnosti Vital Knowledge.
Akcie Micronu v piatok padli o viac než 6 % a AMD o 2 %. Akcie Intelu sa oslabili o viac než 3 %.
Nasdaq Composite sa v piatok znížil o 0,24 % na 25.297,62 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil 44,51 bodu alebo 0,09 % a uzavrel na 51.876,11 bodu. Širší index S&P 500 sa oslabil o 0,05 % na 7354,02 bodu.
S&P 500 za celý uplynulý obchodný týždeň klesol takmer o 2 % a Nasdaq až o 4,6 %. Lepšie sa darilo indexu Dow Jones, ktorý si za uplynulý obchodný týždeň polepšil o 0,6 %.
Akcie čipových firiem klesli po správe denníka New York Times, že OpenAI uvažuje o tom, že odloží vstup na burzu. Dôvodom je slabý výkon akcií SpaceX po burzovom debute a celková volatilita akcií súvisiacich s umelou inteligenciou (AI).
Správa vyvolala obavy týkajúce sa udržateľnosti výdavkov OpenAI na infraštruktúru vzhľadom na oneskorenie financovania z kapitálových trhov, uviedli analytici JPMorgan.
Odklad IPO OpenAI „by mohol spomaliť tempo výdavkov na infraštruktúru,“ uviedol Adam Crisafulli zo spoločnosti Vital Knowledge.
Akcie Micronu v piatok padli o viac než 6 % a AMD o 2 %. Akcie Intelu sa oslabili o viac než 3 %.