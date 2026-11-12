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Technologický koncern Foxconn oznámil rast zisku o viac než 30 %
Čistý zisk spoločnosti Foxconn dosiahol v období od júla do konca septembra 77,5 miliardy taiwanských dolárov, čo v prepočte znamená 2,35 miliardy USD (2,11 miliardy eur).
Autor TASR
Tchaj-pej 12. novembra (TASR) - Taiwanská spoločnosť Foxconn, ktorá je najväčším zmluvným výrobcom elektroniky na svete, zaznamenala za 3. štvrťrok rast zisku o vyše 30 % a prekonala očakávania trhov. Výsledky podporil pokračujúci rozmach umelej inteligencie (AI), ktorý by podľa firmy mal pozitívne ovplyvňovať jej výsledky aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Informovala o tom agentúra Reuters.
Čistý zisk spoločnosti Foxconn dosiahol v období od júla do konca septembra 77,5 miliardy taiwanských dolárov, čo v prepočte znamená 2,35 miliardy USD (2,11 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 34 %.
Spoločnosť, ktorá vyrába iPhony pre Apple a patrí k najväčším výrobcom serverov pre firmu Nvidia, tak výrazne prekonala očakávania analytikov oslovených spoločnosťou LSEG. Tí odhadovali zisk firmy v priemere 69,6 miliardy taiwanských dolárov.
Už začiatkom októbra Foxconn zverejnil údaje o tržbách. Tie sa zvýšili o 47 % na 3,03 bilióna taiwanských dolárov a rovnako výrazne prekonali očakávania. Analytici počítali s tržbami na úrovni 2,83 bilióna taiwanských dolárov.
Výrazne ich podporil vývoj tržieb za september. V danom mesiaci vzrástli tržby o 38 % na 1,16 bilióna taiwanských dolárov, čo je mesačný rekord, pričom firma prvýkrát zaznamenala za jeden mesiac tržby nad hranicou jeden bilión taiwanských dolárov.
(1 EUR = 1,1127 USD)
Čistý zisk spoločnosti Foxconn dosiahol v období od júla do konca septembra 77,5 miliardy taiwanských dolárov, čo v prepočte znamená 2,35 miliardy USD (2,11 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 34 %.
Spoločnosť, ktorá vyrába iPhony pre Apple a patrí k najväčším výrobcom serverov pre firmu Nvidia, tak výrazne prekonala očakávania analytikov oslovených spoločnosťou LSEG. Tí odhadovali zisk firmy v priemere 69,6 miliardy taiwanských dolárov.
Už začiatkom októbra Foxconn zverejnil údaje o tržbách. Tie sa zvýšili o 47 % na 3,03 bilióna taiwanských dolárov a rovnako výrazne prekonali očakávania. Analytici počítali s tržbami na úrovni 2,83 bilióna taiwanských dolárov.
Výrazne ich podporil vývoj tržieb za september. V danom mesiaci vzrástli tržby o 38 % na 1,16 bilióna taiwanských dolárov, čo je mesačný rekord, pričom firma prvýkrát zaznamenala za jeden mesiac tržby nad hranicou jeden bilión taiwanských dolárov.
(1 EUR = 1,1127 USD)