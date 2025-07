Technologický odborový zväz upozorňuje na porušovanie práva firmami

Bratislava 10. júla (TASR) - Zamestnávatelia v technologickom odvetví v rozsiahlej miere porušujú pracovné právo, ale verejné inštitúcie, ktoré majú tieto porušenia kontrolovať, zlyhávajú. Uviedol to Daniel Andráško, predseda novovzniknutého Technologického odborového zväzu (TOZ).



„Zákony nie sú slabé. Slabá je ich vymožiteľnosť a dôslednosť ich uplatňovania. TOZ vznikol práve preto, aby sme tieto rozpory prestali ticho znášať,“ uviedol Andráško.



Rutinne sa podľa neho porušujú zákony zamestnávateľmi pri práci z domu. Mnohé spoločnosti v technologickom sektore v posledných rokoch výrazne zredukovali kancelárske priestory, v niektorých prípadoch až o 50 - 60 %. Viacerí zamestnávatelia nepreplácajú náklady súvisiace s výkonom práce z domu, čím porušujú Zákonník práce. Zamestnanec znáša náklady, ktoré by mal hradiť zamestnávateľ, napríklad spotrebu elektriny, opotrebenie zariadenia či pripojenie na internet.



Zároveň však podľa Andráškových slov dochádza aj k systémovému porušovaniu predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Mnohé firmy neposkytujú zamestnancom základné vybavenie pre prácu z domu - napríklad externé monitory, výškovo nastaviteľné podstavce alebo ergonomické klávesnice, aj keď výkon práce presahuje bežnú administratívnu záťaž.



Upozornil, že zamestnávatelia v odvetví obmedzujú odborovú činnosť. TOZ eviduje prípady, keď odborovej organizácii nie je umožnená komunikácia so zamestnancami prostredníctvom bežných interných komunikačných nástrojov, vrátane elektronickej pošty, či intranetu. Namiesto toho sú odkázané na fyzické nástenky v spoločných priestoroch. Takýto prístup v podmienkach rozptýlených tímov a práce na diaľku znemožňuje efektívne plniť úlohy zástupcov zamestnancov, čo je v rozpore so Zákonníkom práce.



Zamestnávatelia podľa skúseností TOZ často využívajú systém odmeňovania ako nepriamy nástroj represie voči odborovým funkcionárom. Bežnou praxou je znižovanie výkonnostných odmien s odôvodnením, že zamestnanec počas pracovnej doby vykonával odborovú činnosť. Ešte závažnejším javom je zneužívanie výpovedí ako formy zastrašovania zástupcov zamestnancov.



TOZ podľa Andráškových slov eviduje viaceré prípady, keď ani po 10 mesiacoch od podania podnetu nedošlo k žiadnej odpovedi zo strany Inšpektorátu práce. Súdy sú podľa neho pomalé a nefunkčné. Jedna zo základných odborových organizácii, ktoré TOZ zastrešuje, zastupuje zamestnanca, ktorému bol podľa všetkého protiprávne ukončený pracovný pomer. Prvé pojednávanie v tejto veci bolo vytýčené až po viac než troch rokoch od podania žaloby. Konanie stále pokračuje a podľa všetkého potrvá minimálne päť rokov.



„Keď zamestnávateľ koná v rozpore so zákonom a štát sa tvári, že sa nič nedeje, stratí dôveru nielen zamestnanec, ale aj celý právny štát,“ uzatvoril Andráško.