Technologický sektor je podľa investorov hlavný motor rastu
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Viac ako 60 percent investorov sa domnieva, že technológie budú v najbližších troch rokoch sektorom, ktorý pritiahne najviac investícií, a to s výrazným náskokom pred všetkými ostatnými odvetviami. Vyplynulo to z celosvetového prieskumu PwC 2025 Global Investor Survey, do ktorého sa zapojilo 1074 investičných odborníkov z 26 krajín.
Podobný trend je vidieť aj medzi slovenskými generálnymi riaditeľmi. „Výsledky slovenského prieskumu 2026 ukazujú, že slovenskí lídri vnímajú technologickú transformáciu a umelú inteligenciu ako kľúčové témy budúceho rastu, no zároveň si uvedomujú aj rastúce riziká a tlak na väčšiu transparentnosť,“ uviedol partner spoločnosti PwC Slovensko Martin Gallovič. Práve schopnosť prepájať inovácie s dôverou a odolnosťou podľa neho bude rozhodovať o tom, ktoré firmy uspejú v čase globálnej neistoty.
Technológie by mali s dvoj- až trojnásobnou pravdepodobnosťou prilákať najviac investícií v porovnaní s ďalšími tromi sektormi. Na druhom mieste sa umiestnilo spravovanie aktív a majetku s 25 %, nasledované energetikou a verejnými službami s 24 %, bankovníctvom a kapitálovými trhmi s 19 %.
Vzhľadom na rýchly rozvoj technológií chcú investori, aby s ním držali krok aj spoločnosti, do ktorých investujú. Zvýšenie alokácie kapitálu na technologickú transformáciu požaduje 92 % z nich. Prevažná podpora investícií do technologickej transformácie vyplýva z toho, že investori vidia, ako spoločnosti dosahujú zisky vďaka zavedeniu umelej inteligencie. Za posledný rok investori zaznamenali v spoločnostiach, do ktorých investujú, zlepšenie produktivity (86 %), ziskovosti (71 %) a nárast tržieb (66 %) práve vďaka umelej inteligencii.
Takmer 80 % respondentov uviedlo, že by aspoň mierne zvýšili svoje investície do spoločností, ktoré sa zameriavajú na transformáciu v oblasti umelej inteligencie v celom podniku. Investori však požadujú väčšiu transparentnosť, aby mohli prijímať informované rozhodnutia. Viac ako tretina sa domnieva, že spoločnosti zverejňujú dostatočné informácie o stratégiách a politikách v oblasti umelej inteligencie.
„Investori začínajú vnímať hmatateľné dôkazy o prevádzkových a finančných prínosoch umelej inteligencie. Hoci si uvedomujú, že návratnosť investícií do umelej inteligencie si vyžaduje počiatočný kapitál, očakávajú prísny prístup - ukazovatele užitočné pre rozhodovanie, dôveryhodné riadenie a dôkazy o tom, že umelá inteligencia bezpečne a opakovateľne mení nákladové krivky, produktivitu a tržby,“ zhodnotil vedúci oddelenia globálnej stratégie a rastu v oblasti auditu v spoločnosti PwC US Kazi Islam.
Investori veria, že Spojené štáty budú v nasledujúcich troch rokoch najatraktívnejšou destináciou pre investície (67 %), pred Indiou (45 %), čínskou pevninskou časťou (32 %), Spojeným kráľovstvom (26 %) a Spojenými arabskými emirátmi (26 %). Samotní investori so sídlom v USA očakávajú globálny rast menej často ako ich kolegovia v iných krajinách, čo podčiarkuje opatrný základný postoj, ktorý sa líši v závislosti od trhu.
