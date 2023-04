Tehotné absolventky štúdia by mohli dostať dávku 200 eur mesačne

Bratislava 27. apríla (TASR) - Tehotné absolventky vysokoškolského alebo stredoškolského štúdia by mohli dostať štátny príspevok 200 eur mesačne. Vyplýva to z návrhu zákona o príspevku pre tehotné absolventky štúdia, ktorý do parlamentu predložila skupina poslancov Národnej rady SR z hnutia OĽANO.



Oprávnená osoba je podľa návrhu plnoletá tehotná absolventka strednej alebo vysokej školy, ktorá nemá nárok na výplatu tehotenského príspevku alebo tehotenského štipendia. Nárok na sociálnu dávku by zanikal uplynutím deviatich mesiacov od absolvovania štúdia.



O priznaní príspevku by mal rozhodovať a vyplácať na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta pobytu oprávnenej osoby. Prílohou bude podľa návrhu doklad o absolvovaní štúdia a lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil doktor. O priznaní sociálnej dávky sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie, uviedli predkladatelia.



Doplnili, že príspevok sa bude vyplácať za celý mesiac, aj keď by sa podmienky splnili len za jeho časť. Vyplácanie plánujú pozadu, a to najneskôr do konca mesiaca po tom, v ktorom žiadateľka splnila podmienky. Priznávať ho chcú od prvého dňa mesiaca, v ktorom oprávnená osoba oň požiadala.



Zákon by nadobudol účinnosť od septembra, uzavreli poslanci.



Ministerstvo financií SR vo svojom stanovisku upozornilo, že predkladatelia nevyčíslili presnú ani približnú výšku vplyvu uvedenej legislatívy na rozpočet verejnej správy.