Tehotné absolventky štúdia by mohli dostať príspevok 200 eur mesačne

Bratislava 24. novembra (TASR) - Plnoleté tehotné absolventky strednej alebo vysokej školy by mohli mať nárok na mesačný príspevok vo výške 200 eur. Vyplýva to z návrhu zákona o príspevku pre tehotné absolventky štúdia, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci z klubu hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ Anna Záborská a Richard Vašečka.



Na príspevok by mala nárok plnoletá tehotná absolventka strednej alebo vysokej školy, ktorá má trvalý pobyt na Slovensku a nemá nárok na výplatu tehotenského alebo tehotenského štipendia. Nárok na priznanie príspevku by mohla mať oprávnená osoba v období do deväť mesiacov od absolvovania štúdia.



O nároku na príspevok by mal rozhodnúť príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu oprávnenej osoby. Príspevok navrhujú poslanci poskytnúť za celý kalendárny mesiac. "Nie je rozhodujúca dĺžka časti mesiaca, keď boli podmienky pre vznik nároku na príspevok splnené. Zákon neustanovuje ani minimálnu dĺžku takejto časti mesiaca, preto by bolo postačujúce, aj ak by k splneniu podmienok došlo aspoň na jeden deň v mesiaci," uvádza sa v dôvodovej správe.



Príspevok by musel byť vyplatený najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom sú splnené podmienky vzniku nároku na príspevok. Peniaze by zaslal úrad práce na účet v banke, oprávnená osoba by však mohla požiadať o vyplácanie príspevku aj v hotovosti.



Potrebné by bolo predložiť žiadosť, doklad o absolvovaní štúdia a lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu. Účinnosť sa navrhuje od 1. septembra 2024. Vašečka požiadal o preloženie návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze NR SR v roku 2024.