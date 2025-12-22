< sekcia Ekonomika
Telefónica plánuje v Španielsku znížiť počet zamestnancov o 5500
Celosvetovo má Telefónica 100.000 zamestnancov.
Autor TASR
Madrid 22. decembra (TASR) - Španielska telekomunikačná spoločnosť Telefónica sa chystá v domovskej krajine zredukovať počet zamestnancov o zhruba 5500 na základe plánu dobrovoľných odchodov, na ktorom sa minulý týždeň dohodla s odborármi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Znamená to, že firma chce v Španielsku znížiť počet pracovníkov o takmer štvrtinu. Podľa vlaňajších údajov spoločnosť v krajine zamestnáva 25.000 ľudí. Celosvetovo má Telefónica 100.000 zamestnancov.
Firma minulý mesiac zverejnila nový päťročný strategický plán, na základe ktorého sa sústredí na svoje hlavné trhy v Španielsku, Nemecku, Veľkej Británii a v Brazílii a na reštrukturalizáciu mnohých oblastí svojho podnikania. Potom začala rokovania s odborármi o znížení počtu zamestnancov.
„S odborármi sa dosiahla dohoda (...) o implementácii plánu dobrovoľného odchodu pre približne 5500 pracovníkov,“ uviedla Telefónica vo vyhlásení, ktoré zverejnila prostredníctvom regulátora akciového trhu. Náklady na tento plán odhadla na približne 2,5 miliardy eur pred zdanením.
Od začiatku tohto roka do záveru septembra Telefónica vykázala čistú stratu v sume 1,08 miliardy eur. Firma zároveň oznámila, že v budúcom roku v rámci úsilia o redukciu svojho dlhu zníži dividendy o polovicu na 15 centov na akciu.
