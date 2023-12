Telefónica plánuje zrušiť vyše 5000 pracovných miest

Madrid 4. decembra (TASR) - Španielska telekomunikačná spoločnosť Telefónica plánuje zrušiť do troch rokov na domácom trhu viac než 5000 pracovných miest. Rozhodnutie, ktorým chce firma znížiť náklady, oznámila v pondelok odborová organizácia UGT. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu Data Center Dynamics.



Firma chce do konca roka 2026 zrušiť v Španielsku celkovo 5100 pracovných pozícií. Ako dôvod uviedla redukciu nákladov a prispôsobenie veľkosti firmy súčasným podmienkam na telekomunikačnom trhu, povedal hovorca odborovej organizácie UGT, ktorá začala s vedením firmy rokovať o podmienkach prepúšťania.



Telefónica zamestnáva v domovskej krajine približne 21.000 ľudí a v celosvetovom meradle má viac než 103.000 zamestnancov. Informácie odborov o prepúšťaní potvrdila, presný údaj však sama nezverejnila.



Už koncom minulého týždňa informovali o plánoch firmy španielske médiá. Presnejšie údaje o rozsahu prepúšťania neboli známe a tlač uvádzala, že by mohlo byť zrušených od 2100 do 3000 miest. Odbory sú v pohotovosti od začiatku novembra, keď vedenie spoločnosti odštartovalo nový trojročný strategický plán zameraný na rast, ziskovosť a udržateľnosť.



Telefónica nie je jedinou telekomunikačnou spoločnosťou, ktorá tento rok oznámila rušenie pracovných pozícií. Pred ňou tak urobili Vodafone, T-Mobile, BT a Telecom Italia.