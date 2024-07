Telefónica v 1. polroku zvýšila svoj čistý zisk o 29 %

Madrid 31. júla (TASR) - Španielsky telekomunikačný gigant Telefónica v prvom polroku výrazne zvýšil svoj čistý zisk. Výsledok pozitívne ovplyvnil silný rast počtu zákazníkov na domácom trhu, oznámila v stredu spoločnosť, ktorá zároveň potvrdila svoje finančné ciele na celý rok 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Skupina, ktorá pôsobí aj v deviatich krajinách Latinskej Ameriky, dosiahla v období od januára do júna čistý zisk 979 miliónov eur, čo je o 29 % viac v porovnaní so ziskom 760 miliónov eur v rovnakom období minulého roka. Tržby v prvom polroku vzrástli o 1,1 % na 20,4 miliardy eur.



Celkovo priaznivé výsledky sa v sledovanom období prejavili podľa spoločnosti osobitne na španielskom trhu, kde vzrástol počet zákazníkov vo všetkých hlavných segmentoch, ktorými sú pevné širokopásmové pripojenie, mobilné siete a televízia.



Telefónica v súlade so svojou prognózou z februára zopakovala, že v roku 2024 očakáva rast tržieb približne o jedno percento a zvýšenie zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) o jedno až dve percentá.



Spoločnosť čelí vystupňovanej konkurencii na svojom domácom trhu po tom, ako regulačné orgány minulý rok schválili zlúčenie španielskych aktivít francúzskeho telekomunikačného gigantu Orange a španielskeho konkurenta Másmóvil, čím vznikol najväčší mobilný operátor v Španielsku.



V rámci rozsiahleho plánu reštrukturalizácie oznámeného v roku 2019 sa Telefónica zamerala na kľúčové trhy v Brazílii, Británii, Nemecku a Španielsku, kde vidí väčšie šance na dlhodobý udržateľný rast.