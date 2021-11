Telekom má otvorené všetky predajne,veľa vecí zákazníci vybavia online

Bratislava 26. novembra (TASR) - Mobilný operátor Slovak Telekom má v súčasnosti otvorené všetky svoje predajne. Pre TASR to potvrdil hovorca operátora Michal Korec. Svojim zákazníkom však dáva do pozornosti možnosť využitia elektronických kanálov, veľa vecí sa dá vybaviť online.



Predajne jedného z troch najväčších slovenských mobilných operátorov teda fungujú bez väčších obmedzení aj počas súčasného lockdownu, upravili len otváracie hodiny v nákupných centrách pre vládne nariadenia. Tam sú predajne otvorené len do 20. hodiny, a to až do odvolania.



"Zákazníkom sme k dispozícii vo všetkých predajniach, ale zároveň im dávame do pozornosti naše elektronické kanály. Ak si napríklad neberú telefón, paušál si môžu predĺžiť aj v našej Telekom aplikácii a ak si napríklad chcú vybrať aj darčeky či konkrétny hardvér, celú ponuku nájdu aj v našom e-shope," skonštatoval hovorca.



Mobilní operátori patria medzi prevádzky, ktoré môžu byť otvorené aj počas lockdownu. Rovnako sú na tom napríklad aj banky či poisťovne.