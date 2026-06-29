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Telekom po takmer 30 rokoch vypne sieť 2G, už nespĺňa nároky
Sieť 2G sa na slovenskom trhu objavila v roku 1996 po udelení licencie na prevádzku GSM v pásme 900 MHz.
Autor TASR
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Bratislava 29. júna (TASR) - Telekomunikačná spoločnosť Slovak Telekom po takmer 30 rokoch ukončí prevádzku siete druhej generácie 2G. Tá už nespĺňa moderné nároky používateľov a Telekom jej prevádzku plánuje ukončiť v januári 2029. Na prechod tak budú mať zákazníci viac ako 2,5 roka, oznámil v pondelok operátor.
Sieť 2G v minulosti predstavovala najvýznamnejší míľnik v histórii mobilnej komunikácie na Slovensku, avšak technológie mobilných sietí odvtedy výrazne pokročili. Aktuálne Telekom pokrýva 99,1 % populácie krajiny svojou 5G sieťou.
„Sieť 2G bola základom mobilnej revolúcie na Slovensku. Umožnila ľuďom prvýkrát zostať v kontakte kedykoľvek a kdekoľvek. Dnes však stojíme na prahu novej éry, kde konektivita nie je len o komunikácii, ale o schopnosti digitálne meniť celé odvetvia aj každodenný život,“ uviedol Carlos Fernandes, riaditeľ pre technológie Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic. Uvoľnením frekvenčného spektra podľa neho vznikne priestor pre 5G technológie.
Sieť 2G sa na slovenskom trhu objavila v roku 1996 po udelení licencie na prevádzku GSM v pásme 900 MHz. Krátko nato sa uskutočnil prvý hovor v novej sieti a v roku 1997 odštartovala jej komerčná prevádzka. Technológia priniesla masové rozšírenie mobilných telefónov, rozmach hlasových hovorov a neskôr aj éru SMS správ a prvých dátových služieb prostredníctvom GPRS a EDGE.
Pokles prevádzky v 2G je výsledkom prirodzenej migrácie zákazníkov na 4G a 5G zariadenia. V roku 2025 sa znížila dátová prevádzka v 2G medziročne o 11,4 %, pričom v najbližších rokoch sa očakáva ďalší výrazný pokles. Zároveň výrazne rastie využívanie moderných hlasových technológií - v máji tohto roku tvorili 84 % hlasovej prevádzky hovory cez VoLTE a službu volanie cez Wi-Fi, pričom samotné volania cez Wi-Fi medziročne vzrástli o 71 %.
„Tieto údaje potvrdzujú, že zákazníci už vo veľkej miere prešli na kvalitnejšie riešenia, ktoré prinášajú lepší používateľský zážitok aj vyššiu sieťovú efektivitu,“ vysvetlil Fernandes.
Slovak Telekom získal v poslednej frekvenčnej aukcii najväčší objem frekvenčných pásiem spomedzi operátorov na Slovensku a scelením pásma 900 MHz vznikajú podmienky na jeho využitie pre 4G a 5G siete.
Ukončenie 2G sa dotkne najmä používateľov starších zariadení, ktoré podporujú iba 2G, prípadne zariadení bez podpory VoLTE. V niektorých prípadoch môže ísť aj o staršie 4G zariadenia, ktoré síce používajú 4G na dátové služby, ale pri hlasových hovoroch sa prepínajú späť do 2G siete.
„Keďže pri vypnutí 2G nejde len o mobilné dáta, ale aj o hlasové služby, je dôležité overiť si kompatibilitu zariadenia aj SIM karty. Zákazníci by si mali skontrolovať, či ich zariadenie podporuje 4G alebo 5G, napríklad podľa toho, aká ikonka sa im zobrazuje na displeji zariadenia, či umožňuje telefonovanie cez VoLTE a či majú kompatibilnú SIM kartu,“ upozornil operátor.
Plánovaný prechod sa nebude týkať len bežných mobilných telefónov, ale aj viacerých technických a firemných riešení, ktoré historicky fungovali prostredníctvom 2G. Ide napríklad o moduly vo vozidlách, výťahové núdzové volania, platobné terminály, senzory či rôzne meracie zariadenia, pričom v mnohých prípadoch môže ísť o rozsiahle flotily zariadení s dlhým životným cyklom. Slovak Telekom odporúča firemným zákazníkom začať s inventarizáciou a plánovaním migrácie v dostatočnom predstihu.
„Vypínanie starších mobilných sietí je bežné aj v zahraničí. Mnohé európske krajiny už ukončili prevádzku 3G sietí a postupne oznamujú aj koniec 2G, napríklad Nemecko, Holandsko či Švajčiarsko. Rovnaký trend je aj v USA a Ázii, čo potvrdzuje, že ide o prirodzený vývoj celého odvetvia,“ dodala spoločnosť.
Sieť 2G v minulosti predstavovala najvýznamnejší míľnik v histórii mobilnej komunikácie na Slovensku, avšak technológie mobilných sietí odvtedy výrazne pokročili. Aktuálne Telekom pokrýva 99,1 % populácie krajiny svojou 5G sieťou.
„Sieť 2G bola základom mobilnej revolúcie na Slovensku. Umožnila ľuďom prvýkrát zostať v kontakte kedykoľvek a kdekoľvek. Dnes však stojíme na prahu novej éry, kde konektivita nie je len o komunikácii, ale o schopnosti digitálne meniť celé odvetvia aj každodenný život,“ uviedol Carlos Fernandes, riaditeľ pre technológie Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic. Uvoľnením frekvenčného spektra podľa neho vznikne priestor pre 5G technológie.
Sieť 2G sa na slovenskom trhu objavila v roku 1996 po udelení licencie na prevádzku GSM v pásme 900 MHz. Krátko nato sa uskutočnil prvý hovor v novej sieti a v roku 1997 odštartovala jej komerčná prevádzka. Technológia priniesla masové rozšírenie mobilných telefónov, rozmach hlasových hovorov a neskôr aj éru SMS správ a prvých dátových služieb prostredníctvom GPRS a EDGE.
Pokles prevádzky v 2G je výsledkom prirodzenej migrácie zákazníkov na 4G a 5G zariadenia. V roku 2025 sa znížila dátová prevádzka v 2G medziročne o 11,4 %, pričom v najbližších rokoch sa očakáva ďalší výrazný pokles. Zároveň výrazne rastie využívanie moderných hlasových technológií - v máji tohto roku tvorili 84 % hlasovej prevádzky hovory cez VoLTE a službu volanie cez Wi-Fi, pričom samotné volania cez Wi-Fi medziročne vzrástli o 71 %.
„Tieto údaje potvrdzujú, že zákazníci už vo veľkej miere prešli na kvalitnejšie riešenia, ktoré prinášajú lepší používateľský zážitok aj vyššiu sieťovú efektivitu,“ vysvetlil Fernandes.
Slovak Telekom získal v poslednej frekvenčnej aukcii najväčší objem frekvenčných pásiem spomedzi operátorov na Slovensku a scelením pásma 900 MHz vznikajú podmienky na jeho využitie pre 4G a 5G siete.
Ukončenie 2G sa dotkne najmä používateľov starších zariadení, ktoré podporujú iba 2G, prípadne zariadení bez podpory VoLTE. V niektorých prípadoch môže ísť aj o staršie 4G zariadenia, ktoré síce používajú 4G na dátové služby, ale pri hlasových hovoroch sa prepínajú späť do 2G siete.
„Keďže pri vypnutí 2G nejde len o mobilné dáta, ale aj o hlasové služby, je dôležité overiť si kompatibilitu zariadenia aj SIM karty. Zákazníci by si mali skontrolovať, či ich zariadenie podporuje 4G alebo 5G, napríklad podľa toho, aká ikonka sa im zobrazuje na displeji zariadenia, či umožňuje telefonovanie cez VoLTE a či majú kompatibilnú SIM kartu,“ upozornil operátor.
Plánovaný prechod sa nebude týkať len bežných mobilných telefónov, ale aj viacerých technických a firemných riešení, ktoré historicky fungovali prostredníctvom 2G. Ide napríklad o moduly vo vozidlách, výťahové núdzové volania, platobné terminály, senzory či rôzne meracie zariadenia, pričom v mnohých prípadoch môže ísť o rozsiahle flotily zariadení s dlhým životným cyklom. Slovak Telekom odporúča firemným zákazníkom začať s inventarizáciou a plánovaním migrácie v dostatočnom predstihu.
„Vypínanie starších mobilných sietí je bežné aj v zahraničí. Mnohé európske krajiny už ukončili prevádzku 3G sietí a postupne oznamujú aj koniec 2G, napríklad Nemecko, Holandsko či Švajčiarsko. Rovnaký trend je aj v USA a Ázii, čo potvrdzuje, že ide o prirodzený vývoj celého odvetvia,“ dodala spoločnosť.