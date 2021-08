Občianska iniciatíva spúšťa petíciu za virtuálnych operátorov

Bratislava 19. augusta (TASR) – Občianska iniciatíva Chcem si vyberať spúšťa petíciu za vytvorenie podmienok pre vznik virtuálnych operátorov. Informovala o tom vo štvrtok. Na Slovensku totiž podľa iniciatívy nie sú žiadni plnohodnotní virtuálni operátori, za značkami ako Juro, FunFón či Radosť, ktorí sa ako virtuálni operátori tvária, v skutočnosti stoja priamo prevádzkovatelia mobilných sietí.



"Dôsledkom neexistencie plnohodnotných virtuálnych operátorov je slabšia konkurencia a dlhodobo jedny z najvyšších cien mobilného telefonovania a dát v Európe," zdôraznila iniciatíva. Porovnala, že kým v Európskej únii (EÚ) prevádzkujú virtuálni operátori 10 % všetkých SIM kariet, v niektorých krajinách dosahuje ich trhový podiel aj 15 či 20 %. Na Slovensku však ešte stále neexistujú.



Petíciu chce iniciatíva poslať Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Ministerstvu dopravy a výstavby (MDV) SR, Národnej rade SR a Protimonopolnému úradu. "Signatári v nej požiadajú regulačný úrad o intenzívne využívanie jeho kompetencií a možností na zvýšenie hospodárskej súťaže, vrátane vytvárania podmienok pre vstup virtuálnych mobilných operátorov," napísala iniciatíva.



Jeden zo zakladateľov občianskej iniciatívy Michal Rybárik pripomenul, že regulačný úrad má v rukách hlavný nástroj, ktorým je spájanie prideľovania frekvencií pre verejné mobilné siete vždy s podmienkou sprístupnenia siete na veľkoobchodnom princípe, za podmienok umožňujúcich replikovať maloobchodnú ponuku. Rybárik však kritizuje, že nové licencie sa prideľujú na čoraz dlhšie obdobia. "Ak regulátor jednu z posledných príležitostí otvoriť trh pre virtuálnych operátorov nevyužije, zakonzervuje súčasný stav na veľmi dlhé obdobie, najmenej do roku 2040," upozornil Rybárik.



Hovorca regulačného úradu Roman Vavro v reakcii pre TASR uviedol, že aktuálne sa uskutočňuje verejná konzultácia k návrhu výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 gigahertzov (GHz) formou elektronickej aukcie. Cieľom pripravovaného výberového konania je podľa jeho slov podpora nových technológií 5G a investícií do nových technológií, ako aj v zmysle predvídateľnosti trhu opätovné pridelenie frekvencií v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením platnosti súčasných individuálnych povolení vo frekvenčnom pásme 3,6 GHz.



"Vzhľadom k tomu, že lehota na posielanie pripomienok do verejnej konzultácie je do 30. 8. 2021 a tá ešte neuplynula a rovnako ešte nebola doručená ani avizovaná petícia, tak regulačný úrad sa v tejto chvíli ešte nemá k čomu vyjadriť. Pripomienky, ktoré budú doručené počas verejnej konzultácie, regulačný úrad vyhodnotí a zverejní," vyhlásil Vavro.