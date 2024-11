Telekomunikačná spoločnosť Vodafone sa v 1. polroku vrátila k zisku

Londýn 12. novembra (TASR) - Britská telekomunikačná spoločnosť Vodafone vykázala za 1. polrok tohto roka návrat k zisku, napriek tomu, že situácia na kľúčovom nemeckom trhu sa v 2. štvrťroku výrazne zhoršila. Straty zákazníkov v Nemecku však dostatočne vykompenzovali dobré výsledky na iných európskych trhoch a navyše aj v Turecku či na trhoch afrických krajín. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTÉ.



Spoločnosť v utorok uviedla, že za šesť mesiacov súčasného obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od apríla do konca septembra, zaznamenala čistý zisk 1,06 miliardy eur. Na porovnanie, za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka vykázala firma stratu 346 miliónov eur. K návratu k čistému zisku jej dopomohol rast prevádzkového zisku a zároveň zníženie nákladov.



Prevádzkový zisk sa zvýšil o 28,3 % na 2,38 miliardy eur. Tieto výsledky do veľkej miery ovplyvnil predaj 18-percentného podielu v indickej telekomunikačnej firmy Indus Towers v 1. kvartáli.



Celkové tržby spoločnosti Vodafone dosiahli za 1. polrok súčasného obchodného roka 18,28 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje zvýšenie o 1,6 %.