Telekomunikačná únia čaká v roku 2025 zvýšenie cien i riešenie sporov

Bratislava 1. decembra (TASR) - Telekomunikačná únia SR očakáva, že rok 2025 prinesie nielen zvyšovanie cien telekomunikačných služieb, ale aj vyriešenie niektorých sporných otázok týkajúcich sa napríklad budovania optických sietí distribučnými spoločnosťami či umožnenia vstupu virtuálnych mobilných operátorov (MVNO) na trh. Informoval o tom hovorca Telekomunikačnej únie SR Roman Vavro.



"Telekomunikačným operátorom sa aj v roku 2025 zvýšia náklady a v dôsledku toho príde k ďalšiemu zvyšovaniu cien. Koncovú cenu pre užívateľov služieb negatívne ovplyvní nielen vyššia DPH, ale aj zavedenie transakčnej dane, ktorá zvýši náklady operátorom nielen priamo, ale aj nepriamo prostredníctvom zvýšenia nákladov ich dodávateľom, ktorí zvýšenie nákladov premietnu do svojich cien. Otázkou nie je, či, ale kedy a v akej miere premietnu operátori zvyšovanie nákladov do cien pre koncových užívateľov služieb," uviedla Telekomunikačná únia SR.



Únia predpokladá, že v budúcom roku bude pokračovať predaj či spájanie telekomunikačných operátorov. Vznikať takisto podľa nej budú nové subjekty ako súčasti skupín telekomunikačných operátorov. Pokračovať budú aj investície telekomunikačných operátorov do rozvoja sietí a služieb.



Rok 2025 by podľa únie mohol priniesť aj vyriešenie niektorých sporných otázok, ktoré sa týkajú aktivít distribučných spoločností či bránenia vstupu virtuálnych mobilných operátorov na trh zo strany mobilných operátorov. "V súčasnosti sa spornými otázkami zaoberajú Protimonopolný úrad Slovenskej republiky a Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb," priblížila Telekomunikačná únia SR.



Úrady v tejto oblasti prešetrujú budovanie optických sietí na stĺpoch elektrického vedenia a prístup k nim. Zaoberajú sa aj prešetrovaním veľkoobchodného prístupu k mobilným sieťam pre mobilných virtuálnych operátorov. Rieši sa aj spor medzi operátormi a distribučnými spoločnosťami a pri príprave výberového konania na prideľovanie frekvencií sa uvažuje o povinnosti pre mobilných operátorov, aby umožnili vstup virtuálnych mobilných operátorov na trh.



"Telekomunikačná únia Slovenskej republiky očakáva, že vďaka konaniu spomenutých úradov nebude konanie distribučných spoločností viac predstavovať hrozbu pre efektívnu súťaž na trhu a že mobilní operátori umožnia prístup do svojich rádiových sietí, čo umožní vstup MVNO na trh. Vstup MVNO na trh so sebou prinesie väčší výber pre užívateľov mobilných služieb, tlak na zvyšovanie kvality a znižovanie cien," dodala únia.