Telekomunikačné firmy vyzývajú EÚ, aby zmiernila pravidlá pre fúzie
Autor TASR
Brusel 28. októbra (TASR) - Najväčšie európske telekomunikačné firmy vyzvali v utorok Európsku komisiu (EK), aby uvoľnila pravidlá Európskej únie týkajúce sa fúzií. Iniciatíva generálnych riaditeľov spoločností Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM, Vodafone, Nokia a Ericsson prichádza v čase, keď sa Komisia chystá oznámiť legislatívny návrh na reformu tohto odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Zákon o digitálnych sieťach (Digital Networks Act, DNA), ktorého predstavenie je naplánované na november, čelí prekážkam, keďže interný orgán Komisie vydal minulý týždeň k legislatíve negatívne stanovisko, uviedol pre Reuters zdroj oboznámený so záležitosťou. Šéfovia telekomunikačných koncernov vyzvali predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú, aby venovala pozornosť otázke fúzií, keďže európske odvetvie v súčasnosti nedokáže investovať rovnakým tempom ako jeho konkurenti v Spojených štátoch, Ázii a na ďalších trhoch.
Zástupcovia sektora už skôr vyjadrili obavy, že legislatíva DNA nezohľadní ich výzvy na uľahčenie veľkých fúzií, najmä tých, ktoré znižujú počet hráčov na jednotlivých trhoch zo štyroch na troch. Regulačné orgány EÚ dlhodobo varujú, že takáto úroveň konsolidácie trhov by mohla viesť k zvyšovaniu cien a poškodiť spotrebiteľov.
„Komisia musí konať odvážne, aby uznala súvislosť medzi rozsahom a investíciami a výrazne zjednodušila regulačný rámec, čím zvýši investičné kapacity,“ uviedli vedúci predstavitelia odvetvia. Medzi ďalších signatárov listu patria spoločnosti BT Group, CK Hutchison Group Telecom, KPN, Liberty Global, FiberCop, Swisscom a Telenor.
