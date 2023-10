Telekomunikačné skupiny v EÚ chcú, aby veľké firmy platili viac

Brusel 2. októbra (TASR) - Európske telekomunikačné skupiny požadujú, aby veľké technologické spoločnosti platili viac za používanie sietí. Uviedli to v pondelok noviny Financial Times s odvolaním sa na list šéfov 20 európskych telekomunikačných spoločností Európskej komisii a Európskemu parlamentu. TASR správu prevzala z DPA.



Telekomunikačné skupiny požadujú spravodlivejší a primeranejší príspevok od gigantov, ktorí najviac využívajú ich siete, na úhradu nákladov na štruktúru siete.



Medzi signatárov listu patria spoločnosti Deutsche Telekom, Vodafone, Telia či BT Group. Podľa nich internetoví giganti Google, Netflix a ďalší profitujú najviac z ich sietí, pričom platia veľmi málo. Poukázali pritom na poskytovateľov cloudových služieb, ktorí účtujú zákazníkom poplatky za prenos dát.



Noviny uviedli, že hoci požiadavka nie je nová, čas pred voľbami do Európskej únie na budúci rok sa kráti.



Šéfovia telekomunikačných spoločnosti uviedli tiež, že prenos údajov niektorých technologických gigantov za uplynulé roky vzrástol až o 30 %. A predpovedajú, že tento trend bude pokračovať bez zodpovedajúcej návratnosti kapitálu.



Upozornili zároveň, že podľa odhadov EK náklady na pripojenie mobilných telefónov vo všetkých regiónoch EÚ k novej 5G sieti do roku 2030 dosiahnu 200 miliárd eur.