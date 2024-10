Teleky a Vydrová:Regióny chcú viac vplývať na tvorbu kohéznej politiky

Brusel 2. októbra (TASR) - V stredu sa na pôde Európskeho parlamentu (EP) konala diskusia zástupcov európskych regiónov s tridsiatimi europoslancami z rôznych politických skupín o posilnenej politike súdržnosti a rastu po roku 2027. Bratislavský samosprávny kraj na tomto stretnutí zastupovala krajská poslankyňa a starostka Chorvátskeho Grobu Vladimíra Vydrová, informuje spravodajca TASR.



Vedúci Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli Tomáš Teleky pripomenul, že zástupcovia 134 európskych regiónov vrátane Bratislavského a Trnavského kraja sa v priebehu tohto roka spojili, aby podporili posilnenú politiku súdržnosti na obdobie po roku 2027. Ide o iniciatívu, ktorá vznikla koordináciou predstaviteľov stálych krajských zastúpení v Bruseli.



"Začali sme sa formovať ešte pred letom, lebo sme cítili, že nová kohézna politika môže viesť k väčšej centralizácii po vzore plánu obnovy, s čim regióny nesúhlasia. Cieľom bolo apelovať na predsedníčku Európskej komisie, aby kohézna politika zostala silná a a aby sa v novej eurokomisii zachoval post pre kohéznu a regionálnu politiku," vysvetlil Teleky.







Dodal, že koordinátormi tejto iniciatívy sa stali regióny Nové Akvitánsko z Francúzska a Emilia Romagna z Talianska. Delegáciu zástupcov regiónov prijal podpredseda EP Younous Omarjee. Hlavným mottom je, aby boli regióny a obce priamo a viac zapojené do príprav a implementácie kohéznej politiky.



To potvrdila aj starostka Slovenského Grobu, podľa ktorej BSK presadzuje myšlienku, aby došlo k nejakej decentralizácii a aby o rozdeľovaní štrukturálnych fondov a európskych peňazí nerozhodovali ministerstvá na úrovni štátov, ale aby sa rozhodovacie kompetencie presunuli na regióny.



"Regióny najlepšie vedia, kde ich päta tlačí, vedia jasne zadefinovať oblasti a témy a rozdeliť to do územia tak, aby fungovalo či už ekonomicky alebo sociálne a aby sa ten región rozvíjal komplexne ako celok," vysvetlila Vydrová.







Podľa jej slov stredajšie rokovanie v europarlamente treba vnímať ako pilotné stretnutie s novými europoslancami. Výbor regiónov, ako poradná inštitúcia, má za cieľ im ukázať cestu, ako by to malo fungovať, ponúkať dialóg a vysvetliť, o čom by kohézna politika pre regióny mala byť.



"Vieme im ponúknuť partnerstvo a poradenstvo. Ukázať im, ako sa to implementovalo v minulosti, kde boli problémy a podľa tých problémov nastaviť tvorbu legislatívy v novom legislatívnom období," dodala.



Teleky potvrdil, že spolupráca s europoslancami je prioritou aj pre zastúpenie Bratislavského kraja a v tomto duchu sa vedie dialóg s novými poslancami aj s tými opätovne zvolenými. Spresnil, že primárne tento dialóg pôjde cez Výbor EP pre regionálny rozvoj, kde je aj silné obsadenie zo Slovenska.



Upozornil, že nasledujúci rok a ten ďalší bude tá spolupráca kľúčová, lebo eurokomisia predstaví návrhy nariadení, ktorými sa bude riadiť kohézna politika po roku 2027.



"Tam bude veľký priestor na koordináciu vzájomných pozícií. Cieľom dnešného podujatia je naštartovať dialóg medzi europarlamentom a regionálnou úrovňou. Regióny by mali mať slovo v rámci úvodných diskusií. Ponúkame expertízu, pohľad zdola, dôležité dáta a naše skúsenosti," povedal Teleky a dodal, že signály z EP naznačujú, že europoslanci oceňujú tento prístup.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)