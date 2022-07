Téma dodávok jadrového paliva dominovala na stretnutí V4

Mochovce 15. júla (TASR) – Jadrová energia, taxonómia a nové jadrové technológie boli hlavnou témou prvého zasadnutia predstaviteľov Vyšehradskej skupiny (V4) v rámci predsedníctva SR v piatok v Mochovciach v okrese Levice. Predsedníctvo vo V4 prevzala SR 1. júla tohto roka. "Chceme otvoriť viacero dôležitých tém, ktoré nás spájajú, jadrová energetika je jednoznačne jednou z nich," povedal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek.



Aktuálne najdiskutovanejšou témou súvisiacou s prevádzkou jadrových elektrární nielen na Slovensku je téma dodávok jadrového paliva. Jediným dodávateľom pre slovenské elektrárne je ruská spoločnosť, Slovensko však hľadá aj ďalšie možnosti. "Tieto diskusie už niekoľko mesiacov aktívne prebiehajú, možnosti dodávok sú na stole a do budúcnosti nám umožňujú nahradiť to, čo doteraz zabezpečovala ruská strana," povedal Galek.



Dodávateľom paliva pre jadrové bloky VVER 440, ktoré okrem Slovenska fungujú aj v Českej republike, Maďarsku, vo Fínsku a na Ukrajine, je dcérska spoločnosť ruskej štátnej firmy Rosatom TVEL. "Iné certifikované palivo pre reaktory typu VVER 440 vo svete zatiaľ neexistuje," potvrdil Galek. Palivo pre reaktory typu VVER 1000 je certifikované už aj u iných výrobcov, americká spoločnosť Westinghouse ho ponúka už niekoľko rokov. Práve táto firma by podľa Galeka dokázala v relatívne krátkom čase nahradiť ruské dodávky paliva pre VVER 440. "Európska únia by dokázala zastrešiť certifikáciu pre všetky krajiny, ktorých sa to týka, pretože ide o zdĺhavý a finančne náročný proces," skonštatoval Galek.