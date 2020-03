Téma využitia dát operátorov ukázala potenciál odvetvia

Bratislava 25. marca (TASR) - Slovenský parlament rokuje o návrhu zákona a opatreniach, ktoré súvisia s využitím dát mobilných operátorov o pohybe obyvateľov. Cieľom bolo v skrátenom legislatívnom konaní prijať zmenu zákona, ktorá v čase krízy umožní štátnym inštitúciám využívať lokalizačné dáta.



Odborná verejnosť vyjadruje uznanie iniciatíve, ktorá prispieva k ochrane obyvateľov a predchádzaniu škôd s využitím technológií a analytických postupov. Upozorňuje najmä na potrebu dať stranou emócie a sústrediť sa na fakty, keďže ide o extrémne citlivé rozhodnutie.



"Treba veľmi citlivo zvážiť, ktoré dáta od operátorov a za akých podmienok a s uplatnením akých bezpečnostných štandardov budú Úradu verejného zdravotníctva SR sprístupnené. Kto do poskytnutých údajov a metadát bude pristupovať a kto bude kontrolovať dodržiavanie bezpečnosti," upozorňuje bezpečnostná odborníčka spoločnosti Alison Slovakia Annamária Balážová.



Táto legislatívna úprava sa dotýka aj ochrany práv a slobôd občanov, čiže Ústavy SR, ovplyvňuje ju zákon o elektronických komunikáciách č. 351/2011, zákon o kybernetickej bezpečnosti 69/2018 a zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) 166/2003 Z.z.



Operátori odovzdajú identifikáciu majiteľa SIM karty, ale riešenie môže zlyhať na špecifikáciách poskytnutých metadát. Nerieši to situáciu, ak ide o firemné SIM karty alebo SIM karty evidované na jednu osobu v rámci rodiny. Samostatnou kapitolou sú SIM karty, ktoré sa používajú napríklad v zabezpečovacích zariadeniach na ochranu objektov alebo v automobiloch s cieľom ich monitorovania.



Výsledkom bude, že analytici dostanú balík dát, v princípe "big data", ktoré vyžadujú nielen nemalé technologické kapacity, ale aj procesné, bezpečnostné a odborné personálne kapacity. Týchto profesionálnych kapacít je však v rámci štátu dlhodobý nedostatok. Tu vzniká pre štát priestor, využiť kapacity IT firiem, ktoré mu ponúkli pomoc v čase núdze využitím ich odborníkov a personálnych kapacít.



Diskusie na odborných portáloch vyvolalo hlavne poskytnutie prevádzkových dát, ktoré zahŕňajú informácie o hlasových aj dátových prenosoch (nie ich obsah) a zaznamenávajú aj to kto, s kým a ako dlho komunikoval. Akémukoľvek konečnému rozhodnutiu by mala napriek kríze najskôr predchádzať analýza dát, ktoré dokážu operátori poskytnúť, následne identifikovať zmysluplné kategórie údajov a po filtrácii navrhnúť riešenie. "Technické riešenie, ktoré bude nasledovať až po legislatívnej úprave, by malo byť navrhnuté v úzkej spolupráci s odborníkmi na legislatívu, bezpečnostnými a dátovými analytikmi a informácie o ňom by mali byť transparentné, aby sa predchádzalo traumatizácii spoločnosti a vyvolávaniu strachu," uzatvára expertka.