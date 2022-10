Čaputová: Téma zmrazených minimálnych dôchodkov by sa mala prehodnotiť

Zvolen 13. októbra (TASR) – Prezidentka Zuzana Čaputová si myslí, že téma zmrazených minimálnych dôchodkov by sa mala prehodnotiť. Uviedla to po návšteve dôchodcovského páru v ťažkej sociálnej situácii priamo u nich doma počas štvrtkového výjazdu do Banskej Bystrice a Zvolena.



"Sú to ľudia, ktorí mi napísali list. Reprezentujú problémy mnohých dôchodcov na Slovensku. Dostávajú minimálne dôchodky, ktoré sú dnes zmrazené. Ocitli sa preto v situácii, ktorej kvôli zvyšujúcej sa inflácii mnohí ľudia na Slovensku čelia. Téma zmrazených dôchodkov je preto hodná prehodnotenia," uviedla prezidentka pre médiá.



Podľa nej minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) už avizoval, že zmrazovanie minimálnych dôchodkov by prehodnotil, pretože ľudí s minimálnymi dôchodkami sa valorizácia netýka. Prezidentka ale verí, že jej záujem o túto vec bude signálom, aby k tejto zmene aj došlo.



Čaputová sa vo Zvolene stretla aj s 80-ročnou ženou, ktorá v spolupráci s mestom a evanjelickou cirkvou organizuje humanitárnu pomoc pre ľudí, ktorí čelia chudobe. Vo zvolenskom komunitnom centre OKO sa tiež stretla s aktívnymi ľuďmi z neziskového sektoru, s tými, ktorí pracujú v oblasti školstva, zdravotníctva, športu či miestnej samosprávy.



Pracovný program v regióne však skrátila, zo Zvolena sa aktuálne vracia do Bratislavy. Chce si uctiť pamiatku obetí stredajšej (12.10.) streľby v hlavnom meste. "Idem na miesto včerajšej tragédie, uctiť si pamiatku tých, ktorí tam umreli a stretnem sa aj so zástupcami LGBT komunity," uviedla.