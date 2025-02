Témou ďalšieho hackathonu bude evidenčný sytém pre podujatia v Galante

Bratislava 17. februára (TASR) - Ďalší hackathon s názvom Inteligentný sprievodca podujatiami sa uskutoční na prelome februára a marca v Galante. Cieľom je vytvoriť centralizovaný online evidenčný systém pre kultúrne, spoločenské, športové a mestské podujatia. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré projekt realizuje z prostriedkov plánu obnovy.



"Inovácie v digitálnych službách musia vychádzať z reálnych potrieb ľudí. Hackathon v Galante je skvelou príležitosťou, ako prepojiť kreativitu, technológie a verejnú správu do užitočného nástroja pre občanov. Jednotný kalendár podujatí pomôže nielen organizátorom efektívnejšie plánovať, ale aj širokej verejnosti jednoduchšie sa zapájať do kultúrneho a komunitného diania v meste," uviedol štátny tajomník rezortu Ivan Ivančin.



Tento systém má umožniť organizátorom z rôznych subjektov vidieť všetky plánované udalosti v meste a zároveň poskytnúť verejnosti prístup k prehľadnému kalendáru podujatí. Priniesť má viacero benefitov, ako podporu informovanosti a účasti občanov, zjednodušenie procesu zaznamenávania a editovania podujatí, možnosť vyhľadávať podujatia podľa zvolených parametrov, posielať notifikácie obyvateľom podľa ich osobných preferencií či pridávať recenzie a fotografie z podujatí.



"Hackathon je otvorený pre jednotlivcov a tímy zo všetkých oblastí vrátane IT, inžinierstva, dizajnu a podnikania. Úspešné tímy získajú nielen cenné skúsenosti, ale aj finančnú odmenu 6000 eur pre prvé tri miesta," dodal rezort s tým, že špeciálnym bonusom je Cena poroty určená tímu, ktorý príde s mimoriadne inovatívnym a originálnym nápadom. Prihlasovanie potrvá do 26. februára alebo do naplnenia kapacity podujatia prostredníctvom webstránky hackathonu.



"Organizátori odporúčajú zostaviť tím tak, aby okrem IT špecialistov a idea makerov zahŕňal aj odborníkov na prezentáciu riešení, pričom súťažiacim budú počas celého hackathonu k dispozícii mentori, ktorých rady môžu byť kľúčom k úspechu," uzavrel rezort.