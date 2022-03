Témou konferencie Na jednej lodi bude aj udržateľný turizmus na Dunaji

Bratislava 24. marca (TASR) – Možnosti udržateľného turizmu na Dunaji či verejná riečna doprava budú témami štvrtkovej konferencie Na jednej lodi. Diskutovať na nej budú odborníci z oblasti vodohospodárstva, územného plánovania, verejnej dopravy či samosprávy. Svoje názory vyjadria aj zástupcovia ďalších profesií, pre ktoré je Dunaj dôležitý z hľadiska turizmu, kultúry, životného prostredia, športu, developmentu či gastronómie.



"Medzinárodná rieka je vzácny dar pre mesto. Aktuálne nastavenie však nevyužíva potenciál rieky pre obyvateľov mesta ani turistov," konštatuje Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB), ktorá organizuje konferenciu v spolupráci s občianskym združením (OZ) Punkt.



Organizátori poukazujú na potrebu spoločného hľadania koncepčného a udržateľného rozvoja. Napriek tomu, že má Dunaj, pretekajúci slovenskou metropolou, podľa nich veľký potenciál, zostáva stále nevyužitý. A to aj napriek viacročným snahám viacerých iniciatív a organizácií, hľadajúcich čiastkové riešenia na toku medzi Devínom a Čunovom. Pripomínajú, že na rozdiel od veľkých miest v susedných krajinách nie je Dunaj stále živým centrom Bratislavy. Brehy v strede mesta sú len čiastočne prístupné a život pri rieke sa odohráva pri nákupnom centre, na petržalskej strane pri Sade Janka Kráľa a v lodenici.



Ďalšou oblasťou využitia možností rieky je podľa organizátorov verejná lodná doprava. Kladú si otázku, či by mohli ľudia v blízkej budúcnosti cestovať do práce v centre Bratislavy loďou. "Existujú nápady a plány, ale zatiaľ nič reálne. Čo tomu bráni?" pýta sa Illah van Oijen z OZ Punkt. Na túto tému sa vyjadrí napríklad odborník v oblasti dopravy a územného plánovania Andreas Friedwagner z Rakúska.