Témou návštevy delegácie z Dubaja sú aj potenciálne investičné zámery

Bratislava 16. júla (TASR) - Potenciálne investičné zámery a spolupráca Slovenska a emirátu Dubaj v oblasti inteligentných miest sú témou dvojdňovej pracovnej cesty informačnej expertky a generálnej riaditeľky Smart Dubai Office Aiše bint Buttí bin Bišr na Slovensku. Médiá o tom v utorok informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).



Dubajská delegácia ocenila pokrok Slovenska v oblasti inovácií a uvítala možnosť užšej spolupráce. Podľa Aiše bint Buttí bin Bišr majú obe krajiny spoločný cieľ, vybudovať elektronické služby, ktoré budú k dispozícii všetkým občanom. "Oceňujem, že vládna delegácia z Dubaja prijala naše pozvanie. Považujem to za jasný pozitívny signál začiatku spolupráce medzi našimi krajinami s cieľom priniesť benefity na oboch stranách," povedal vicepremiér Richard Raši (Smer-SD).



Delegácia vysokých vládnych činiteľov emirátu pod vedením poradkyne šejka a premiéra Spojených arabských emirátov Aiše bint Buttí bin Bišr prijala pozvanie generálnej riaditeľky sekcie Centrálny koordinačný orgán úradu Denisy Žilákovej. Pracovná návšteva nadväzuje na stretnutie podpredsedu vlády Rašiho s jeho rezortným kolegom, podpredsedom vlády a ministrom pre prezidentské záležitosti Spojených arabských emirátov (SAE) šejkom Mansúrom bin Zajídom Ál Nahjánom počas Svetového samitu o vládnutí vo februári 2019 v Dubaji. „Možnosť vymeniť si a zdieľať skúsenosti z oblasti budovania inteligentných miest v rôznych oblastiach našich životov prináša prínos pre obe krajiny,“ povedala Žiláková.



Aiša bint Buttí bin Bišr navštívila Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby. Jej generálny riaditeľ Peter Ďurica predstavil zástupkyni Dubaja agentúru a priblížil koncepciu centrálnych digitálnych služieb štátu. „Súčasťou prezentácie bola aj praktická ukážka úradného doručovania do elektronických schránok. Časť rozhovoru sme tiež venovali pripravovaným projektom, medzi ktoré patria najmä Mobile ID, modernizácia ÚPVS, redizajn vládnej siete Govnet alebo zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti,“ opísal stretnutie Ďurica. Zástupcovia emirátu sa ďalej stretnú s predstaviteľmi inštitúcií zodpovedných za inovácie i zavádzanie prvkov v oblasti e-Governmentu v rámci hospodárstva, zdravotníctva, školstva aj IT sektora.



Návšteva dubajskej delegácie nadväzuje na podpis Memoranda o porozumení vo februári tohto roku medzi ÚPVII a Ministerstvom pre umelú inteligenciu Spojených arabských emirátov, ktoré sa zameriava na rozvíjanie spolupráce predovšetkým v oblasti zavádzania inteligentných miest, uzatvára úrad vicepremiéra.